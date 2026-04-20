Můj sex v soukromí je jiný než před kamerou, říká Siffredi

Autor:
Má za sebou přes čtyřicet let v branži. A svou kariéru v pornu ještě neuzavřel ani ve dvaašedesáti. I když na jeho dnešní podobu nahlíží kriticky. Porno dnes může dělat každý, proto nejsou peníze na dobré filmy, míní.

Do branže vstoupil v osmdesátých letech, kdy měly pornofilmy děj, strukturu, zápletky. Jakkoli triviální. Nechybí mu v době, kdy se ony snímky zkondenzovaly na pouhé „akce“? Vidí to ještě jinak.

„Už to není ani jen akce, to je důvod, proč už to není porno. Už jsou to jen platformy a OnlyFans. Dnes může být pornohvězdou každý, protože má příležitost vydělat si hodně peněz. A to porno naprosto poničilo, protože už nejsou peníze na natáčení dobrých filmů,“ soudí.

Éra mého porna je pryč

Dodává, že jeho éra je pryč. „Dnes chtějí být konzumenti hodně blízko svým účinkujícím a mít možnost se s nimi porovnat. To, co jsem točil v osmdesátkách a devadesátkách, je, myslím, dneska kompletně odepsané. Samozřejmě mně to chybí, ty doby, kdy bylo natáčení pro pár vyvolených, kdy jste musel být opravdu dobrý, abyste mohl účinkovat. Dneska to vypadá tak, že na tom nezáleží,“ kritizuje trend.

Nej filmy podle Roccova výběru

„Největším favoritem je určitě Bodyguard, kde jsem potkal svou ženu. Taky Tarzan, též s mou ženou. A ještě jeden snímek, který jsem natáčel v Americe, Fashionistas s Johnem Saliano, to byl pravděpodobně ten největší film, který jsem kdy natočil.“

I tak se, po několika pokusech, porna nedokáže vzdát. „Ach, můžu něco říct? Právě jsem se k tomu ve dvaašedesáti vrátil, natáčím v Praze, celý týden,“ líčí. Nezastírá, že měl ve svém věku obavy: „Kdo bude chtít mít sex se starým chlapem, jako jsem já? Jenže potom jsem od všech slyšel: Jsi legenda, já tě chci. Je to fakt dobrý, díky pornu se cítím naživu, protože to je to, co skutečně miluju.“

Přiznává, že roky tělo nezapře. Dodává, že se na jeho stavu podepsaly i náročné sexuální pozice před kamerou. „Už mám poničené tělo. Měli byste vědět, že pornohvězda, která je v branži déle než patnáct let, má odepsaná záda, zničené nohy. Protože máme sex ve špatných pozicích.“

Porno není běžný sex

Ostatně, sex v pornu a civilní sex jsou dvě docela odlišné disciplíny. I pro Rocca Siffrediho. „Protože před kamerou jsem ten nejlepší na světě, ale v soukromí? Ne tak docela, v soukromí někdy dávám tutéž pozici dvě hodiny. Před kamerou se poblázním a jsem hodně kreativní. Musím to říct popravdě. Když pracuju před kamerou, vím, že dělám něco pro tisíce a tisíce lidí, takže veškerá moje energie je koncentrovaná, dávám tomu to nejlepší. V soukromí můžu být někdy i nudný,“ přiznává.

Na adresu svých výstupů před kamerou dodává ještě jednu poznámku. Nikdy se prý nesoustředí na to, jak vypadá. „Nikdy. Nemám rád tento druh věcí, protože to nejlepší chci dát té ženě,“ říká, „Pro mě je nejdůležitějším elementem žena. Jde o to ocenit ji. Ona potřebuje vypadat dobře. Nemám rád, když někdo dostává orální sex a vidím jeho břišáky.“

Doznává ještě, že pomýšlel na svého následovníka. „Objevil jsem Nacho Vidala, on je nejspíš ta nejlepší mužská pornostar, kterou jsem potkal. Manuela Ferraru jsem objevil tady v Praze, taky je tu Marcus Dupree z Ruska. Potkal jsem hodně lidí na vysokém levelu, ale není to Rocco, kdo je udělal, tito chlápci to měli v sobě. Nemůžete se stát nejlepším na světě učením, musíte to mít v sobě,“ říká.

Rocco na Erofestu

Pražskému erotickému festivalu, na kterém dostal speciální cenu Erotic Awards, vysekl poklonu. „Tak výtečnou, úžasnou show, skvěle zorganizovanou jsem neočekával. Báječné udílení cen. Říkal jsem si: No tohle? V České republice se čas nezastavil, všechny ostatní evropské země se sexu uzavírají, a to není dobře.

Obdobný vzkaz má pro novou porno generaci, „Nemyslete si, že porno je jednoduché, že OnlyFans jsou něco jednoduchého. Třikrát si rozmyslete, než do toho půjdete. Protože když děláš sex jenom pro peníze, ztratíš za chvíli vášeň, a když ztratíš vášeň, stane se to prací. A v momentě, kdy se to stane prací, se všechno změní a skončíš v depresi. Řekneš si: Proč tohle, zatraceně, dělám? Viděl jsem hodně nešťastných nových holek a nových týpků. Nedělejte to, pokud skutečně nemáte rádi sex,“ říká.

A vzkaz má i pro konzumenty pornografie. „Řekl bych, že porno je dobré pro jednu věc: každému pomůže porozumět sexualitě. Máš rád týpky, máš rád holky, máš rád transky? To je úplně jedno. Nakonec je nejdůležitější být šťastný, najít sám sebe, být skutečně sám sebou. To je to nejlepší, co můžeš udělat,“ říká žijící porno legenda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.