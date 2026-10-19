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Rady do ložnice: Mám divočejší sexuální představy než partnerka, píše čtenář

Nový a fajn vztah, ale odlišný pohled na sex, jeho hranice i frekvenci. Čtenáři Kamilovi, který by chtěl více sexu, a divočejšího, než jeho přítelkyně, radí sexological bodyworkerka Lucie Sitařová. Nejprve teoreticky, nato i prakticky.
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Sex dovede být ožehavým tématem. Jenže otevřená debata vztah prohloubí, dodá mu intimitu - a vylepší sex.

Nejprve čtenářův dotaz: „Je mně dvaapadesát a mám nový vztah. Spokojený, zajímavý, vypadá, že ne pomíjivý. Jen v sexu přicházíme trochu z jiných stran, v zásadě je to tak, že já bych byl otevřenější experimentování a mám větší chuť, co se týče frekvence, než moje přítelkyně, která je navíc stydlivější, takže se o rozdílech nelehko konverzuje. Kamarád mně doporučil zkusit si přístupy k sexu vyjasnit formou dotazníku, ale trochu mně to přijde jako moc formální cesta. Je to dobrý nápad, nebo špatný? Nedá se to tak všechno docela pokazit? Jak na to, případně? Kamil“

Nejen do jeho ložnice letí tato vysvětlení a doporučení odbornice:

Dobrý den, Kamile,

aniž bych chtěla vaše téma zlehčovat, rozdílné potřeby ve frekvenci a průběhu sexu jsou snad nejčastějším tématem, se kterým nás páry vyhledávají.

Osobně se přimlouvám za otevřenou komunikaci ve vztahu. Jen tak nás partner může skutečně poznat a dozvědět se, s čím může počítat a s čím může „pracovat“. Vytváří to hloubku, blízkost a důvěru ve vztahu: a důvěra = bezpečí. A především bezpečí my všichni ve vztahu potřebujeme a hledáme.

Pokud jsou vaše představy o kus divočejší než ty partnerčiny, doporučuji rozhodně „nevybalit“ na ni všechno najednou, aby se nevyděsila a neuzavřela.

Rady do ložnice: Zvykl jsem si na sólo. Jak se vrátit k sexu ve dvou?

Jděte po malých krocích, nic vám neuteče. Naopak, dejte partnerce prostor a čas, aby se mohla vašim touhám pomalu otevřít. Počítejte s tím, že něčemu přijde na chuť hned, něčemu časem, něco pro ni zůstane těžké a třeba i nedostupné. Tak to prostě je, každý jsme jinak „namíchaný“. Věřím, že i tak najdete ve většině vašich přání postupně shodu.

Za sebe bych se proto přimlouvala raději za ústní komunikaci než za dotazník. Dotazník může být zajímavý a hravý, ale ústně můžete svá přání a fantazie lépe „dávkovat“.

A teď k praxi.



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