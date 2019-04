Jen si popovídat. Muži předstírají nezájem, aby se jim dostalo sexu

Věda onen mechanismus nazývá reverzní psychologií. S jeho pomocí lidé, i nevědomky, směrují ostatní k jistému jednání tím, že o ono jednání předstírají nezájem. A jak zjistila studie Norské univerzity vědy a technologie, v oblasti příležitostného sexu má technika reverzní psychologie pevné místo.

Skryté záměry, falešné signály. A funguje to

Autoři práce předznamenávají, že podle předchozích výzkumů určuje hranice, kam až náhodné heterosexuální seznámení dojde, obvykle žena. A na základě svého vlastního zjišťování vedoucí autor norské studie Mons Bendixen dodává, že ženy mají při spontánním setkání zájem o sex jen malý. Pomineme-li tedy případy, kdy dotyčného muže, jehož jim osud přihrál do cesty, shledávají opravdu neodolatelně atraktivním.

Už vůbec prý na slečny a paní nezapůsobí, když muž dává nepokrytě najevo, že mu právě o společnou návštěvu ložnice jde. „Muži, kteří jsou příliš dychtiví, nedočkaví, z toho nevycházejí jako atraktivní,“ shrnuje otevřeně Leif Edward z autorského kolektivu.

Máme právo být coury, říká provokatérka Chce zbavit slovo běhna špatných konotací. „Coura je někdo, kdo nestaví mezi sebe a svou touhu užít si sex morální zábrany,“ říká Karley Sciortino. Kampaň MeToo podporuje. Varuje však, aby z žen nedělala křehké oběti. Ženy by podle ní měly být sexuálně silné a nezávislé. „Nejsme oběti, jsme predátorky,“ hlásá.

Právě proto podle jejich studie muži, kteří mají v dané situaci největší zájem o sex, zároveň největší měrou snižují, zmírňují, zastírají signály, které by společnici o jejich zájmu informovaly.

Tak docela upřímné však nejsou podle norské práce ani dámy. Důkazy studie totiž naznačují, že ženy naopak předstírají, že mají o sex zájem o trochu víc, než je pravda. „Máme za to, že to je proto, aby si udržely mužovu pozornost o něco déle,“ uvádějí autoři v tiskové zprávě na serveru EurekAlert!. To jim následně umožní prověřit si dotyčného pečlivěji. Je to docela praktické, muž má specifický důvod strávit s dámou více času, čímž žena získá více prostoru na to, aby prozkoumala, zda by byl dobrou volbou.

Aby přitom nebylo pochyb o tom, že taktizování je do „oťukávacích“ etud včleněno velmi pevně, dodávají autoři studie další poznatek. Pokud má o sex hned zkraje náhodného setkání zájem i žena, uchyluje se k téže taktice, která se obvykle nachází v pánském arzenálu. Ano, předstírá, že o sex nestojí.

„Když je na jejich straně skutečný zájem o intimní chvilky s tím druhým, zaujímají strategicky chladnější postoj jak muži, tak ženy,“ dodává spoluautorka studie Martie Haseltonová z Kalifornské univerzity v Los Angeles. A vysvětluje to ekonomicky: „Je to věc nabídky a poptávky. Nejžádanější lidé nejsou ti, kteří jsou nejdostupnější. Jsou jimi ti, kteří jsou v namlouvací hře vzácným zbožím.“

A je tu ještě jeden faktor. Předstírání chladnějšího zájmu dotyčné ženy i muže chrání před následky případného odmítnutí. Je v tom kus sebeochranného pudu.