Ani nahodilý milenecký románek, ani stálý svazek. Přátelství s benefity je tak trochu hybrid. Předpokládá standardně přátelský vztah, který ovšem zahrnuje sexuální interakce. Ale bez závazků, očekávání, bez výlučnosti. Avšak i bez epizodické pomíjivosti náhodného sexu na jednu noc.
Věda se fenoménem přátel s benefity zabývá už čtvrtým desetiletím, jenže neuceleně, její výzkumy jsou fragmentované. Proto se na něj aktuální americká studie, která vyšla v magazínu Archives of Sexual Behavior, podívala s cílem vědomosti spojit a onen typ vztahů porovnat s jinými.
Autorský tým do své metaanalýzy zařadil osmatřicet studií, které prošly jeho přísnými kritérii. Přátelství s výhodami poměřoval se zasnoubenými páry, partnery ve vážných dlouhodobých vztazích, příležitostným sexem, ryze sexuálním vztahem dvou lidí, kteří se mimo sex nesetkávají, jimž schází přátelský vztah, a se singles. Zajímalo je, jak si každý z těchto statusů vede v několika faktorech. Patřil mezi ně sex, rizika pro sexuální zdraví, násilí či agrese, klinické duševní zdraví a neklinické duševní zdraví.
V jednom ohledu přitom institut přátel s výhodami naprosto zvítězil.