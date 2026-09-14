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Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti

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V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i skeptičtější postoj. Přednosti i minusy přátelství s výhodami teď shrnuje velká studie .
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Ani stálý vztah, ani příležitostný románek. Přátelství s výhodami je specifickým nastavením. A opravdu má výhody.

Ani nahodilý milenecký románek, ani stálý svazek. Přátelství s benefity je tak trochu hybrid. Předpokládá standardně přátelský vztah, který ovšem zahrnuje sexuální interakce. Ale bez závazků, očekávání, bez výlučnosti. Avšak i bez epizodické pomíjivosti náhodného sexu na jednu noc.

Věda se fenoménem přátel s benefity zabývá už čtvrtým desetiletím, jenže neuceleně, její výzkumy jsou fragmentované. Proto se na něj aktuální americká studie, která vyšla v magazínu Archives of Sexual Behavior, podívala s cílem vědomosti spojit a onen typ vztahů porovnat s jinými.

Autorský tým do své metaanalýzy zařadil osmatřicet studií, které prošly jeho přísnými kritérii. Přátelství s výhodami poměřoval se zasnoubenými páry, partnery ve vážných dlouhodobých vztazích, příležitostným sexem, ryze sexuálním vztahem dvou lidí, kteří se mimo sex nesetkávají, jimž schází přátelský vztah, a se singles. Zajímalo je, jak si každý z těchto statusů vede v několika faktorech. Patřil mezi ně sex, rizika pro sexuální zdraví, násilí či agrese, klinické duševní zdraví a neklinické duševní zdraví.

V jednom ohledu přitom institut přátel s výhodami naprosto zvítězil.



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