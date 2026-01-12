Pornohvězdy roku 2025: fenomén Angela v čele, žebříček ale přinesl překvapení

Svých limitů, dokonce minusů a rizik se nezbaví. Zůstává vyumělkované, pořád se dopouští objektivizace a stereotypizace, škodí snadným přílivem návykového dopaminu i tím, že se tak snadno vydává za realitu. Platí však, že i porno nese otisk kulturních trendů. Vypovídá o nich i každoroční inventura serveru Pornhub.
Na porno se dívala Angela White i z akademického pohledu. Ale doma zůstala v byznysu pro dospělé.

Do její části o kategoriích, žánrech, tématech jsme již nahlédli, dnes sepíšeme, co vyhledávání na serveru vyzradila o oblibě vystupujících. Shrneme první pětici v kategorii hereček, podtrhneme celkové vítězství i co znamená. A podíváme se na ty, kdo se do soupisky Pornhubu dostali největším skokem.

1. Fenomén Angela: trend sám o sobě

Pornografie je především záplava stereotypu, svým způsobem opakování téhož. Australská vystupující Angela White v ní však nejde přehlédnout, liší se. Nejen tím, že vystudovala genderová studia, to proto, aby se seznámila s kritikou pornografie a dovedla do debaty o ní promluvit.

Angela, Violet, Bonnie a trendy v pornu

Angela White. Už dnes je jisté, že patří mezi vystupující, které psaly dějiny moderní pornografie.
S kolegyněmi. Angela White uprostřed, vlevo Abigaiil Morris, vpravo Sheila Salas
Na porno se dívala Angela White i z akademického pohledu. Ale doma zůstala v byznysu pro dospělé.
Sbírá cenu za cenou.
Dovede vyniknout dokonce i ve stísněném prostoru pornografie samotné. Loni to předvedla svým filmem Fu*k Angela. Samozřejmě v něm myšlenky, koncepty nečekejme. Ukázala však, že i porno je možné posouvat směrem k invenci. Snímek pojala jako hold skateboardingové subkultuře, v níž se jako teenagerka flákala, a stylu gonzo, s jeho ikonickou kamerou VX2000. Mělo to nápad a styl.

Snad i proto zůstala ve vyhledávačích autorského serveru analýzy roku 2025 pořád první ženskou vystupující. Stejně jako loni. O rok předtím byla druhá, v roce 2022 třetí. Je trendem sama o sobě.



