Je pohledem na to, co na svých displejích a monitorech většinou ukrýváme. Jenže i skrze to vlastně vypovídá o kulturních posunech, společenských trendech, mezinárodních odlišnostech. I ty se do našich sexuálních tužeb, fantazií vtiskují. Jaké porno vládne Rusku? Jak se drží obliba žánru zralých žen? Pečlivou inventuru toho, co jsme v roce 2025 vyhledávali ve světě porna, přinesl server Pornhub.
Lesbické snímky doprovázejí pornografii od jejích začátků.

Jeho analýza má spoustu kapitol a přináší hodně detailů, její žebříček trendů však oblibu generálně shrnuje. A má přesvědčivého vítěze.

Pestré touhy: lesbické a jiné

Mělo-li by porno promluvit do kulturních rozepří, halasilo by jasným postojem. Stranilo by rozmanitosti. Data pornoserveru ukazují, že sexuální fantazie se na upjaté, tradiční vzorce příliš neohlížejí, v popředí mnoha žebříčků, od vyhledávacích hesel přes oblibu kategorií po popularitu herců a hereček, defilovalo porno ve stylu LGBT.

Docela nejnavštěvovanější kategorií bylo lesbické porno, oproti roku 2024 poskočilo o tři pozice nahoru, následované transgenderovým, to si polepšilo o pět míst a na druhé příčce bylo vůbec poprvé v historii.

Ona tematika pak ovládla i vyhledávání. Největší poptávka byla po lesbických hrátkách „scissoring“, enormně narostl zájem o lesbické „MILF“, dopředu poskočily též lesbické „strapon“ hrátky, tedy sex s umělým penisem. Aby rozpětí LGBT bylo kompletní, dařilo se i vyhledávání trans sexu ve třech, trans amatérům, amatérkám, termínům queer a bi.

Dokladem o posunu je též to, jaké oblibě se těší představitelé a představitelky trans porna. „Konečně jsou vnímáni a oceňováni podle obecných měřítek,“ píše report pornoserveru.

Na druhém místě jeho žebříčku trendů je naopak jedna z tradičních stálic.



Témata: pornografie, trend, sex, Rusko

Porno inventura: jaké trendy přinesl rok 2025. Trans Rusko překvapí

