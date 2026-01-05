Jeho analýza má spoustu kapitol a přináší hodně detailů, její žebříček trendů však oblibu generálně shrnuje. A má přesvědčivého vítěze.
Pestré touhy: lesbické a jiné
Mělo-li by porno promluvit do kulturních rozepří, halasilo by jasným postojem. Stranilo by rozmanitosti. Data pornoserveru ukazují, že sexuální fantazie se na upjaté, tradiční vzorce příliš neohlížejí, v popředí mnoha žebříčků, od vyhledávacích hesel přes oblibu kategorií po popularitu herců a hereček, defilovalo porno ve stylu LGBT.
Docela nejnavštěvovanější kategorií bylo lesbické porno, oproti roku 2024 poskočilo o tři pozice nahoru, následované transgenderovým, to si polepšilo o pět míst a na druhé příčce bylo vůbec poprvé v historii.
Ona tematika pak ovládla i vyhledávání. Největší poptávka byla po lesbických hrátkách „scissoring“, enormně narostl zájem o lesbické „MILF“, dopředu poskočily též lesbické „strapon“ hrátky, tedy sex s umělým penisem. Aby rozpětí LGBT bylo kompletní, dařilo se i vyhledávání trans sexu ve třech, trans amatérům, amatérkám, termínům queer a bi.
Dokladem o posunu je též to, jaké oblibě se těší představitelé a představitelky trans porna. „Konečně jsou vnímáni a oceňováni podle obecných měřítek,“ píše report pornoserveru.
Na druhém místě jeho žebříčku trendů je naopak jedna z tradičních stálic.