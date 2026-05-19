A své dvě pracovní polohy porovnává s humorem. Dřív jsem lidi uspávala, i teď pro ně vlastně před usnutím něco dělám, směje se.
Nenarušuje jí její porno kariéra civilní život? Neláme si s tím hlavu. Jeden z jejích sousedů prý o jejím porno angažmá ví, drží se však postoje: pokud to přináší štěstí a spokojenost, fajn. „Druhý soused, myslím, nic netuší. Ale mně je to v podstatě jedno, jestli o tom vědí. Nikomu neubližujeme. A mohou se na mě dívat zdarma,“ směje se znovu.
Camilla Creampie
V množném čísle mluví příhodně, protože pornoprodukci sdílí se svým mužem. Jezdí s ní na pornoveletrhy, přijel samozřejmě i na dubnový erotický veletrh do Prahy. Je známý jako Mr. Creampie. „Máme silné pouto, potkali jsme se před deseti lety a natáčíme spolu již osm let. Totálně to milujte, skrze pornobranži jsme se i poznali. Ve většině mých scének účinkuje se mnou, vždy je při sexu ve třech. Pokud není na záznamu, tak to povětšinou natáčí,“ směje se znova.
Dosud tak natočila na 1 400 scén. A přestat se nechystá. „Pořád natáčím, pořád pracuji. Jsem pilná. Odhadla bych, že mám před sebou ještě patnáct let, možná trošičku více,“ je si jistá.
I když je srozuměná s tím, že její profese vystavuje jejím stykům s fanoušky delikátní limity. „Viděl jsem vás včera v lokále,“ přišla jí prý jednou zpráva přes sociální síť – jeden její divák ji poznal v hospodě, která je jejím místním podnikem. „Ale to jste měl přijít pozdravit,“ hbitě prý odpověděla. „To jsem fakt nemohl, byl jsem tam s manželkou,“ vyjevil ctitel.
A rada zralé dámy pornobyznysu pro spokojený sex? „Jednoznačně komunikace. Musíte být schopni komunikovat. Když něco nemáte rádi, řekněte to partnerovi, když se vám do něčeho nechce, nedělejte to, ale uvolněte se, užijte si to a komunikujte spolu, to je skutečně stěžejní,“ míní.