Před pornem jsem uspávala při operacích, směje se Camilla Creampie

Jejím původním povoláním byla praktička operačního oddělení. „Na operačním sále jsem byla tou osobou, která vás pomůže uspat. Něco jako anesteziologická sestra, asistovala jsem u velkých operačních zákroků, jako jsou výměny kyčelních kloubů, kolene, takové věci. Anestezii jsem dělala asi po dvacet let,“ ohlíží se dozadu.

V nemocnici však její kariéra neskončila. Kolem roku 2015 potkala muže, v rozhovoru pro iDNES.cz i v jiných jej tituluje výlučně jako Mr. Creampie, pan Creampie, s nímž se začala vydávat na swingers party. Pouštěli se též do hrátek s dominancí a podřízeností, v nich hrála roli dominy. Pak si prý řekla, že by se sexem mohla živit, v plánu bylo natočit jen pár filmů.

Mít v pornu svoje místo

Nakonec se porno stalo v pokročilejším věku její profesí. Inkasuje někdy ageistické předsudky, poznámky? „Nepociťuju je,“ říká a naopak oceňuje, že ji věk posunuje do specifické kategorie. „Fakt, že je mi tolik, kolik mně je, znamená, že nesoupeřím s mladšími holkami. Je to taková moje specialitka. Ony mají v pornu svoje místečko – a já mám to svoje. A mít svoje vlastní místečko je dobré,“ vysvětluje, že je v žánru „mature“, tedy porna se zralými ženami, spokojená. „Jsem kompletně přírodní, nic nefejkuju, nemám plastiku,“ dodává.

Na její produkci se podepisuje nejen věk, ale i tělesné dispozice, rovněž musí respektovat preference publika. „Když jsem v průmyslu začínala, byla jsem domina,“ popisuje, objasňuje však, že se z této orientace odchýlila, přišla prý na to, že se filmy prodávají lépe, když jsou prostě „obecnější“.

Ve směru, kterým se v pornobranži pohybuje, se řídí i velmi tělesnými charakteristikami. Porno je fyzické a nerafinované, drží se jasných a očekávaných vzorců. „Víte, děje se toho hodně tady,“ ukazuje tak Camille Creampie s úsměvem na svůj dekolt, když popisuje techniky, které se v jejích klipech objevují často. Praktiky, které ve videích nemohou scházet, přirozeně předurčuje i její jméno.

Prostor však prý má i na vlastní preference. „Ráda dělám s holkami, musím přiznat, že to je moje oblíbená věc,“ uvádí. Upřesňuje, že tak jako u mužů dává přednost těm mladším. A že má hodně nejen fanoušků, ale též fanynek. Ona sama se nechá okouzlit pornohvězdami, jako je Syren De Mer, Dee Williams. „Miluju je. Nedávno jsem měla tu čest setkat se s Angelou White. A Cherie DeVille je velmi okouzlující dáma,“ míní.

Ona sama je jistě veselá a sebevědomá. Je též romantická? „Předpokládám, že možná trošičku. Ale pan Creampie by zřejmě řekl, že ne,“ usmívá se.