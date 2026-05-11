V pohledu na meze, na něž porno narazilo, se však shodnou. „Podle mě se v pornu už někdy dělají opravdu extrémy. Je to přehnané,“ říká Luciana. A popisuje, jak by „svoje“ porno vymezila ona: „Klasický hard, s pomůckami, aby to před kamerou a pak na obrazovce žilo.“
Film jako vzrušující předehra
Česká porno performerka Brittany Bardot chce z porna odejít. „Spíš už odcházím, mám tým lidí, s nimiž budu točit takový historický seriál, s vikingskou tematikou. Bude bude to erotika,“ podtrhuje rozdíl. „Sexu už bylo strašně moc, chtěla bych to malinko změnit, víc se soustředit na to, aby to diváky, divačky vzrušovalo.“
Ví, kde hledat pilíře a meze svého filmování: „Super detaily na obličej, na tělo, chtěla bych dělat takový ten teasing, pomáhat vzrušení. Vlastně nabídnout předehru, aby to lidi vzrušilo a v ložnici pak měli rodeo.“
S vikingskou tematikou je přitom Brittany Bardot propojená už dlouhou dobu. Její projekt Vikings of Valhalla nabízí na svých vystoupeních explicitní živý sex na pódiu.