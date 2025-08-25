„Dům za deset milionů dolarů,“ hlásí redaktoru listu The Times Damianu Withworthovi devatenáctiletý hoch a otáčí kameru notebooku kolem dokola terasy. Brit Alex Slater na ní sedí se svým jen o čtyři roky starším americkým byznys partnerem Connorem McLarenem.
Haciendu v Miami si pronajali před nedávnem. Podnikat začali krátce předtím. Vyneslo je to nebes. Alex i proto nepředstírá skromnost. „Budoucí premiér,“ hlásá popisek na jeho účtu na sítích X a LinkedIn.
Zatím je premiérem trendu odpírání si porna.
Spousta peněz
Abychom hned zkraje podtrhli, jak velká věc se hochům podařila, shrneme to. Za první měsíc prodeje jim jejich aplikace vynesla 40 tisíc dolarů. Za první tři měsíce to bylo 140 tisíc dolarů. Její věhlas se nesl internetem, skrze virální videa, recenze, doporučení. Jen jedno z videí na TikToku vyneslo 10 milionů zhlédnutí a vygenerovalo sto tisíc dolarů výnosu.
V dubnu 2025 portál TechTimes vypočítával, že aplikaci si zaplatilo a stáhlo 350 tisíc uživatelů, každý měsíc vynáší 250 tisíc dolarů, celkem svým tvůrců vydělala milion, je rozeseta po 120 zemích. Jenže o čtyři měsíce později už The Times přinášejí ještě větší čísla: milion stáhnutí, výnosy 765 tisíc dolarů měsíčně.
To vše bez jediného centu venture kapitálových investic. Hoši si pro svůj start-up nesháněli peníze odjinud, vystačili s Connorovými úsporami. Dělaly všehovšudy tři tisíce dolarů. Celý projekt nestál na obcházení investorů, prezentování, přemlouvání, lákání.
Stál na empatii, technické nápaditosti. A povedeným setkání nad hromadou burrita v San Franciscu.