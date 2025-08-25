Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Autor:
Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární bojovnice proti pornu a milovnice mladých zajíčků Cindy Gallopová má ovšem proti nástroji námitky. Proti pornu se má bojovat sexem, ne výčitkami, soudí.
Část 1/6

Porno láká, generuje zisky i zdravotní poruchy. Byznys se však může stát i z antiporno postojů.

„Dům za deset milionů dolarů,“ hlásí redaktoru listu The Times Damianu Withworthovi devatenáctiletý hoch a otáčí kameru notebooku kolem dokola terasy. Brit Alex Slater na ní sedí se svým jen o čtyři roky starším americkým byznys partnerem Connorem McLarenem.

Haciendu v Miami si pronajali před nedávnem. Podnikat začali krátce předtím. Vyneslo je to nebes. Alex i proto nepředstírá skromnost. „Budoucí premiér,“ hlásá popisek na jeho účtu na sítích X a LinkedIn.

Zatím je premiérem trendu odpírání si porna.

Spousta peněz

Abychom hned zkraje podtrhli, jak velká věc se hochům podařila, shrneme to. Za první měsíc prodeje jim jejich aplikace vynesla 40 tisíc dolarů. Za první tři měsíce to bylo 140 tisíc dolarů. Její věhlas se nesl internetem, skrze virální videa, recenze, doporučení. Jen jedno z videí na TikToku vyneslo 10 milionů zhlédnutí a vygenerovalo sto tisíc dolarů výnosu.

V dubnu 2025 portál TechTimes vypočítával, že aplikaci si zaplatilo a stáhlo 350 tisíc uživatelů, každý měsíc vynáší 250 tisíc dolarů, celkem svým tvůrců vydělala milion, je rozeseta po 120 zemích. Jenže o čtyři měsíce později už The Times přinášejí ještě větší čísla: milion stáhnutí, výnosy 765 tisíc dolarů měsíčně.

To vše bez jediného centu venture kapitálových investic. Hoši si pro svůj start-up nesháněli peníze odjinud, vystačili s Connorovými úsporami. Dělaly všehovšudy tři tisíce dolarů. Celý projekt nestál na obcházení investorů, prezentování, přemlouvání, lákání.

Stál na empatii, technické nápaditosti. A povedeným setkání nad hromadou burrita v San Franciscu.



Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví

Premium

Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...

Antiporno aplikace nese miliony. Jednou budu premiér, říká její mladý tvůrce

Porno je lukrativní byznys. A antiporno též. Aplikace Quittr pomáhá chlapcům generace Z vzdát se porna. Dva chlapci ji ostatně založili. Hned po uvedení na trh jim začala vynášet miliony. Legendární...

25. srpna 2025

Casanova na Duchcově. Pověst milovníka získal až posmrtně, říká kastelán zámku

Premium

Nejslavnější svůdce světa Giacomo Casanova je výrazně spjatý s českým zámkem Duchcov. Podle tamního kastelána Bedřicha Hrabovského jeho život obestírají legendy a pověsti o četných dobrodružstvích a...

24. srpna 2025

Zvracení, nespavost. Za nadužívání kratomu jsem se styděl, přiznává lifestyle kouč

Premium

Stará se o stravu sportovců. Nabádá mladé lidi, aby nepili alkohol, jedli zdravě a poděkovali rodičům. Magazín Víkend DNES vyzpovídal rádce nastupující generace Jana Tobišku.

24. srpna 2025

Psi roztrhali nemluvně, ostatky nacházeli po kovárně. Vraždil však člověk

Premium

Výrok konšelského soudu ve městě Žebrák uzavřel roku 1698 smutný a tragický příběh, v němž sehrála hlavní roli vdova Kateřina Klímová, poddaná křivoklátského panství. Pocházela z Drahoňova Újezdu a v...

23. srpna 2025

Roboti zápasili, hráli fotbal. A padali a káceli se. Měli první olympiádu

Nebyli nijak střelhbití ani elegantní. Spíš toporní, pomalí, dělali kiksy, padali přes sebe na zem. Jenže i tak roboti na své čínské olympiádě doložili, jaký pokrok udělali. A jak snaživí a učenliví...

23. srpna 2025

Jak vyhrát maraton po italsku. Výživová metoda běžců je zbraň proti únavě těla

Premium

Sacharidová superkompenzace? Název jako z vědeckého časopisu vás nemusí děsit. Tzv. „carbohydrate loading“ pomohl elitnímu českému běžci Patriku Vebrovi vyhrát letošní pražský půlmaraton, ale čerpat...

22. srpna 2025

Italská réva kvůli němu nesměla za hranice. Cinzano chutná už tři sta let

Premium

Sedm bílých písmen v obdélníkovém modro-červeném poli. Kdo by nepoznal kultovní italský vermut Cinzano?! Letos je tomu přesně sto let, co svět slavné logo spatřil. Ovšem pozor, legendární nápoj...

21. srpna 2025

Neandrtálská továrna. V manufaktuře připravovali tuk z kostí ulovené zvěře

Je to další doklad, že nebyli primitivními divochy, kteří bezmyšlenkovitě přežívali den za dnem. Nález z Německa ukazuje, jak intenzivně dokázali neandrtálci využívat své zdroje. Jak sofistikovaně se...

21. srpna 2025

Jak soudruzi převlékali kabáty a komu chutná kastráčo. Číšnická legenda vypráví

Premium

Zdeněk Košař, nejvtipnější číšník. Za šestačtyřicet let služby v pohostinství se stal legendou plzeňských restaurací. V důchodu se v něm zničehonic probudil literární talent. Na Facebooku začal...

20. srpna 2025

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...

20. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Premium

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných...

19. srpna 2025

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.