Porno trendy 2024: zkušené ženy, uměřené dámy a mindfulness

MILF: ženy, které vládly pornu napříč

Kendra Lust. Herečka, která se narodila v roce 1978, vyrostla v typickou představitelku kategorie MILF.

Inventura analytického kolektivu serveru je pestrá, zpráva zkoumá provoz na webu z mnoha úhlů pohledu. Generálně v ní však vyniká jedna konkrétní kategorie. A zaslouží si vyzdvihnutí i proto, že do popředí ční ve výročních výzkumech serveru Pornhub již řadu let. V roce 2024 přitom ovládla škatulka MILF, která stereotypizuje ženy jako „matky, s nimiž bych chtěl mít sex“, žebříček nejsledovanějších kategorií. Skončila první, před análním sexem a japonským pornem.

Jenže bodovala i v jiných soupiskách. Na druhém místě, za hentai pornem a před klipy s filipínskými herečkami, se umístila v seznamu seřazeném podle slov, která se nejčastěji zadávala do vyhledávače. „Data dokládají, že návštěvníci a návštěvnice mají rádi sexy, sebevědomé zralé ženy, které se nebojí říct si o to, co chtějí,“ komentuje trvalý úspěch kategorie MILF report.

Kategorie takto stylizovaných žen se přitom propsala i do nových trendů, které byly podle výzkumu pro rok 2024 určující a nesly se jím jako nejvýraznější. V této oblasti se však kategorie MILF spojila s dalšími charakteristikami, s nimiž se rýmuje. A které z porno terminologie docela vybočují. Naznačuje to již první spojení, po němž lidé na pornoserveru pátrali, dalo by se přeložit jako slušná, obyčejná MILF.

Normálnost, všednost totiž byla jedním z trendů, které pornoserverem letěl, jakkoli to může znít nemístně.