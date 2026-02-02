K čemu všemu je penis. Neslouží jen k rozmnožování, ukázala studie

Její otázka byla zdánlivě svérázná. Jaký je účel lidského penisu? Nadbytečná otázka je to však skutečně jen zdánlivě. Věda má účel pohlavního údu na seznamu „evolučních záhad“ již dlouho. Australská studie nabídla odpověď. A zjistila též, jaký penis jaké ženy chtějí. A jak to vidí muži.
Evoluční záhada, mínila o penisu věda.

Proč evoluční záhada? Kvůli velikosti lidského penisu. S ohledem na velikost těla mají lidé větší pohlavní údy co do délky i obvodu než šimpanzi, orangutani, gorily. Ve srovnání s ostatními primáty je lidský pohlavní úd neobvykle velký. Nejen to, anatomie lidských samců se od jiných primátů i savců liší i tím, že jejich penisu schází pyjová kost bakulum, pro dosažení pevnosti musí spoléhat výhradně na krevní tok.

Najít evoluční vysvětlení oněch rozdílů se věda snažila desetiletí. Právem, než lidé začali používat oblečení, byl penis význačným vizuálním rysem mužského těla. Obdobně jako ženská prsa. „Takové zesílené sexuálně specifické znaky vždy vedou k otázce, jak a proč se vyvinuly,“ poznamenává portál StudyFinds. Dodává, že doteď se věda věnovala spíš rozřešení otázky velikosti ženských ňader.

Australská studie vydaná v magazínu PLOS Biology se zaměřila na penisovou evoluční záhadu. A nabízí její vysvětlení. Spočívá v dalších možných funkcích penisu kromě rozmnožování.

Ano, souvisejí s tím, jak pohlavní úd vnímají muži a jak ženy. Jaký signál jeho velikost nese.



