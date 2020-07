Penis a ženský orgasmus. Dvacet centimetrů je optimální, říká studie

Výzkum oslovil přes 4 700 žen, ptal se jich na jejich poslední sex a zahrnoval dvě lakonické otázky: Jak velký byl partnerův penis? A zažily jste orgasmus skrze soulož?

Respondentky přitom vybrali autoři průzkumu z internetové seznamky Big One Dating zeširoka, aby představovaly dostatečně reprezentativní vzorek. Rekrutovaly se z uživatelek jejich webu, které se ucházely o všechny variace od seznámení na jednu noc po dlouhodobý vztah.





Shrnutí výsledků analýzy docela masivních dat přirozeně předznamenávají upozorněním, že orgasmus samozřejmě může zaručit i penis, jehož délka se od „nejúspěšnější“ míry odlišuje. A že naopak penis, jehož číslo přesně sedí, může zklamávat.

Dvacet centimetrů je vrchol, méně i více bere šance

Výsledky však jejich výzkum přinesl. První místo na něm obsadil penis o velikosti dvacet centimetrů, protože měl, jde-li o doručení orgasmu, 44procentní úspěšnost. Předčil tak osmnácticentimetrový penis s 38procentní úspěšností, patnácticentimetrový s 34procentní a třinácticentimetrový s 31procentní. Ale též třiadvaceticentimetrový úd s úspěšností 42 procent, pětadvaceticentimetrový s úspěšností 39 procent a osmadvaceticentimetrový s úspěšností 30 procent. A ten se tak v úspěšnosti potkává s desetiprocentním penisem.

Studie přitom doložila, že ze hry o orgasmus nejsou vyloučené ani pohlavní údy, které spadají do kategorie mikro. Osmicentimetrový penis uspokojí 26 procent žen, které se s ním potkají, pěticentimetrový 22 procent a třícentimetrový více než jednu ženu z deseti.

Seznamka, která se sama zaměřuje na pány s velkými penisy, jejíž provozovatel však podle serveru Inquirer vlastní i platformu Dinky One pro muže s malými údy, přitom dodává, že ženy připomínaly, že kromě délky je podstatná i šířka. Protože i ta souvisí s délkou, jsou podle ní její data vypovídající i tak.

Server Buzz přitom připomíná na studii sheffieldské univerzity, která ohledně penisů zpovídala více než padesát tisíc mužů a žen. Zjistila, že s velikostí nebylo spokojeno 45 procent pánů. Jenže pozor, vážné starosti dělaly centimetry majitelům penisů průměrné délky než pánům s podprůměrnými údy. A 85 procent žen prakticky sdělilo, že obavy mužů nejsou namístě, protože vypovědělo, že jsou s velikostí penisů svých partnerů spokojené.

Souboj titánů. O úpadek důstojnosti

Na poměřování světových es z horních příček centimetrového žebříčku pak upozorňuje server New York Post. Připomíná spor pánů Jonaha Falcona a Roberta Esquivela Cabrery, kteří se neváhali před očima světových médií přetahovat o to, kdo je majitelem nejdelšího penisu na světě.

Nejprve se k tomu přihlásil pan Falcon, jehož penisu se dostalo certifikace s úctyhodným číslem 34 centimetrů. Světové titulky s ním dobyl v roce 1999. Jenže poté, v roce 2015, se na stránky tisku dostal seňor Cabrera. A to proto, že on potřeboval mnohem delší pravítko. Jeho číslo bylo 48 centimetrů. „Jsem slavný, protože mám největší penis na světě. Mám svůj penis rád. A vím, že nikdo ho nemá tak velký jako já,“ chlubil se.

Jenže při bližším zkoumání všechno nebylo tak očividné a přesvědčivé. Odhalilo se totiž, že pan Cabrera si od teenagerských let pomáhal, aby se díky velkému údu dostal do pornobyznysu. „Penis si obaloval páskami, na něž si věšel různá závaží a snažil se ho natáhnout,“ prozradil listu New York Post jeho lékař Jesus David Salazar Gonzales.

A to jeho chloubu problematizuje. „Zjištění ze snímku získaného počítačovou tomografií odhalují, že pan Cabrera má velkou předkožku, sahá mu téměř ke kolenům,“ vyjevil radiolog Jesus Pablo Gonzales.

Pan Falcon na to přirozeně musel reagovat! „Pokud jsem pochopil správně, onen muž si neustále natahuje předkožku. Pod ní je to normální,“ namítal. A s vpravdě coelhovským, moudrým nadhledem konstatoval: „Nezmění to, kým jsem já a co mám.“

O poznání zemitěji se pak s ohledem na Cabrerovu neprakticky nadměrečnou kůži optal: „Když to nemůžete použít, k čemu to je?“ Ostatně, lékaři se s ním shodnou. „Radili jsme mu: Pane Roberto, nejlepší věcí, co můžete udělat, je nechat doktory, ať dají vašemu penisu normální vzhled, abyste mohl mít sexuální vztahy, abyste mohl mít děti.“ Se seňorem Cabrerou ani jeho pocitem hrdosti nebylo k pohnutí.

New York Post však dodává, že ani pan Falcon to nemá se svou chloubou jednoduché. V roce 2012 ho zadržela ochranka na letišti v San Franciscu. Důvod? Podezřele velká boule pod kalhotami pod rozkrokem.