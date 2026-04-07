Jakkoli je mužská sexualita mnohem méně zanedbávaná než ženská, i jí, a mužským pohlavním orgánům, vědecký zájem leccos dluží. Studie vydaná magazínem Andrology to napravuje. Podnikla neuroanatomickou studii, která je podle serveru New Scientist zatím nejpodrobnějším zkoumáním erotogenních zón penisu.
Dospěla k nalezení místa, jehož stimulace muži podle studie dopřává „intenzivně příjemné a vysoce specifické počitky“. Fakt, že se mu dosud věnovalo tak málo pozornosti, podle autorského kolektivu podtrhuje přetrvávající slepá místa sexuálního lékařství a urologie.
Metoda, kterou šel tým vedený Alfonsem Cepedou-Emillianim z Univerzity Santiago de Compostella za odhalením centra mužské rozkoše, přitom byla velmi přímočará. Vědecký tým zkoumal čtrnáct penisů zemřelých mužů, byli ve věku od pětačtyřiceti do šestadevadesáti let. A 30 tkání zemřelých plodů.
Zatímco anatomické knihy a rádci označují za hlavní místo mužských genitálních počitků žalud, výzkum ukázal jinam.