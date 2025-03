Jak k ženskému orgasmu. Našli jsme další cestu, míní studie

Část 1/3

Orgastickou propast už nikdo nezpochybňuje. To však neznamená, že bychom přesně znali její důvody.

Motivace výzkumu vedeného psycholožkou Carly Wolferovou byla přitom pádná. Orgasm gap, orgastická propast, leží jen mezi vyvrcholeními žen a mužů při vzájemném sexu. Když se ženy věnují samy sobě při autoerotice nebo když si dopřávají lesbických hrátek, mizí.

Znamená to, že rozdílné skóre vyvrcholení mezi oběma pohlavími nemůže vysvětlovat pouze odlišná tělesná fyziologie. Nemůže to být pouze záležitost ženského těla, onu propast nelze vysvětlit jen tím, že by mělo pro dosažení vyvrcholení jiné potřeby. Jinými slovy, orgastická propast není „ženskou věcí“, uvedla Wolferová pro portál PsyPost.

Aby našla k ženskému orgasmu cestu, zpovídala se svým kolektivem přes 120 mužů a žen, ve věku od osmnácti do čtyřiceti let. Zajímaly ji tři otázky. Zaprvé jak zpovídaní usilovali sami o dosažení svého orgasmu při sexu. Zadruhé jak usilovali o vyvrcholení své partnerky nebo partnera. Třetí dotaz se ptal na to, nakolik mají za to, že jejich orgasmu pomáhá ten druhý, ta druhá.

Odpovědi přinesly hned dvě zjištění. Potvrdily, že mužům dopřává sex víc vyvrcholení než ženám. Jenže též vyjevily, že před orgastickou propastí leží ještě jedna, kterou je třeba zdolat především a nejprve.