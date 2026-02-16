Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří. Zkoumá, jak časté jsou, při jakých hrátkách se spouštějí spíš. Především však ujišťuje: jsou naprosto v pořádku, byť neobvyklé.
Část 1/3

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Jakkoli zvláštní ony reakce jsou, věda se o ně samozřejmě nezajímala jako o kuriozitu. Důvodem bylo, že mohou zaskočit, dokonce nepříjemně. Mohou vést k pocitům trapnosti, mohou znepokojit, vyvolat otázky, zda nejsou patologické.

Studie, která vyšla v magazínu Journal of Women’s Health, proto především podtrhuje, že vyvrcholení zasahuje mnohé oblasti mozku, masivně a najednou. Aktivuje se především hypotalamus, struktura spojená s regulací hormonů a emocí, ale též oblasti zapojené do regulace paměti, bolesti, odměňování.

Tolik „zásahů“ najednou může vést k chaosu, k unikátním propojením, k aktivacím nečekaných obvodů. Co přesně to může znamenat v sexuální praxi, studie zjišťovala.

Oslovila 3 800 žen, z nich šestaosmdesát vypovědělo, že neobvyklé emocionální a fyzické reakce spojené s orgasmem zažívají. To představovalo 2,3 procenta, autorský kolektiv studie však podle magazínu ZME Science zdůrazňuje, že ono číslo nemusí být reprezentativní. Výzkumy, dotazníky oslovují specifické publikum, jejich anketa navíc nemusela oslovit ženy, které ony symptomy zažívají, ale ne úplně intenzivně a spíš výjimečně. Na otázku, kolik žen peri-orgasmické projevy zažívá, práce nedovedla odpovědět přesně, je otevírá dveře.

Odhalila však, jakou podobu neobvyklé projevy při orgasmu mají, které bývají nejčastější a kdy.



