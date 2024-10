Nahlédněte do ženského orgasmu. Co o něm vyzradila data z vibrátorů

Část 1/4

Inventura. Do ženských intimních chvilek nahlédly senzory a data, která přinesly.

Vy rádi masturbujete, my rádi data, a dává smysl dát to dohromady, zní motto studie výrobce erotické hračky, která má doručovat „chytré orgasmy“. Práce, kterou firma vydala, pracovala s ohromným souborem informací. Skrz to, co s nimi o své vůli sdílely uživatelky přes aplikaci, měl analytický tým Lioness k dispozici data o autoerotických hrátkách za dvanáct měsíců.

Představovala 3 800 hodin erotiky, celkem přesně 29 430 masturbací. Jejich inventura dokládá nejen to, jak pestrá a jedinečná ženská rozkoš a masturbace dovedou být. Rovněž nabídnou představu o tom, jak asi vyhlíží „běžná“ masturbace.

Jak dlouho trvá masturbace. A orgasmus

Statistika vyslaná chytrými vibrátory vyzradila, že průměrná délka masturbace byla pět minut (a devět sekund). Orgasmy, jichž se dámy dopracovaly, pak trvaly v průměru čtyřiadvacet sekund. Autorský kolektiv studie onomu výsledku vzdává hold, je totiž v téměř naprostém souladu se zjištěními výzkumu Roye J Levina z roku 1985, liší se jen nepatrně – vědec se tehdy pokusy dopracoval k šestadvaceti sekundám.

Měřiče na vibrátorech napověděly též o síle kontrakcí pánevních svalů během vyvrcholení. V nejvyšším momentu stahy dosáhly síly 0,64 newtonu. Studie chápe, že je na místě takový výkon ilustrovat příměrem: odpovídá prý síle potřebné pro křupnutí chipsu na půl.

Další zjištění jsou však mnohem praktičtější. Statistika totiž vyjevila například i to, jak častý je několikanásobný orgasmus.