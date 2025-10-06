Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění

Dlouho se přehlížel, věda mu pořád teprve splácí dluh. Italská studie přitom přináší docela praktická zjištění. Vůbec poprvé zkoumala, jaká stimulace přináší ženám silnější vyvrcholení. Repertoár tvořilo dráždění klitorisu, vaginální a kombinace obojího.
Ženský orgasmus. Věda na něm má pořád co objevovat.

Studie týmu Andrey Sansoneho v úvodu připomíná, že ženský orgasmus byl znovu objevený díky feministickému hnutí a sexuální revoluci až v šedesátých letech minulého století. Teprve poté si ho začala všímat věda, k dispozici však měla pokročilejší znalosti o ženské anatomii, vhledy do fyziologie struktur klitorisu, vaginy. V tom měla výhodu.

Mohla odstoupit například od mínění významné americké sexuologické dvojice Williama Masterse a Virginia Johnsonová, podle které byly všechny ženské orgasmy identické, bez ohledu na stimulaci. Daleko však výzkumy nepokročily, všechny aspekty ženského orgasmu nebyly prověřeny.

Sansoneho práce, vyšla v magazínu Your Sexual Medicine Journal, dělá krok dál. Neověřuje pouze, jaký díl žen dospívá k vyvrcholení výlučně stimulací klitorisu, pouze vaginální stimulací nebo kombinací obou. S pomocí nástrojů jako Orgasmometer anebo index ženské sexuální funkce zkoumá, jakou intenzitu tyto druhy dráždění ženskému orgasmu dají.

Práci Sansoneho kolektivu pomáhaly svými výpověďmi téměř dvě tisícovky žen.



