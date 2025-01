Proč hrajeme orgasmy, věda zkoumala. Teď zjišťovala, i proč s tím přestáváme

Předstírání orgasmu může zastírat spoustu potíží. Věda se mu proto věnuje.

„S ohledem na to, kolik pozornosti se věnuje důvodům předstírání orgasmů, jsem považovala za zajímavé podívat se na druhou stranu mince. Prozkoumat, zda lidé s hranými vyvrcholeními končí a z jakých příčin,“ cituje server PsyPost autorku výzkumu Silvii Pavanovou z Kodaňské univerzity. Kromě toho nechtěla opomenout fakt, že předstírání se při sexu nedopouštějí jen dámy, ale též pánové.

Polovina předstírá anebo předstírala

Se svým týmem vyšla z dotazníkových výpovědí více než jedenácti a půl tisíc mužů a žen ze šesti evropských zemí, z Dánska, Švédska, Norska, Finska, Francie a Spojeného království. Věkové rozmezí bylo velkorysé, sahalo od osmnácti do osmdesáti let.

Výsledky zaprvé doložily, že ložnice nabízejí důvody předstírání, ať jsou jakékoli, často. Vyvrcholení při sexu totiž vůbec nikdy nehrála jen o trochu víc než polovina zpovídaných, jednapadesát procent. Z mužů to bylo zhruba 66 procent, z žen se předstírání orgasmu nikdy nedopustilo asi 36 procent.

Pánů a dam, kteří zažili, jaké to je, tvářit se při sexu, že došli na vrchol, bylo poměrně hodně.

Asi devět procent mužů vypovědělo, že se předstírání orgasmu dopouštějí aktuálně, u žen to bylo více, zhruba 18 procent. Plných 19 procent pánů a 34 procent dam vyvrcholení hrálo dřív, ale přestali s tím.

Analýza rovněž vyjevila faktory, které dovedly vztah mužů a žen k předstírání orgasmů předpovídat.

Otevřené vztahy jako jeviště pro herecké výkony

Je to překvapivě vysoké číslo, orgasmus někdy předstírala zhruba polovina lidí.

Obecně častěji orgasmus předstíraly ženy než muži, to je bez překvapení. Méně nečekané zjištění může být, že se hraných vyvrcholení častěji dopouštějí lidé v otevřených vztazích. Muži a ženy v dlouhodobých svazcích méně často, vztahová stabilita se zdála pravděpodobnost předstírání snižovat. Docela očekávaným výsledkem analýzy je, že ti, co orgasmy předstírali, vykazovali nižší sexuální spokojenost. Jenže též slabší spokojenost vztahovou a obecně životní. „Možná že je hraní orgasmů chováním, které maskuje jiné věci, s nimiž je člověk nespokojený nebo z nichž je nešťastný,“ uvažuje Pavanová.

Za zajímavou odhalenou souvislost považuje studie, která vyšla v magazínu The Journal of Sex Research, vztah mezi používáním sexuálních hraček a hereckými orgastickými vystoupeními v posteli. Lidé, kteří vyvrcholení předstírali, častěji používali hračky, především však sólově. Naopak ti, co se hraných orgasmů nedopustili nikdy, po erotických pomůckách sahali častěji spolu s partnerem, partnerkou, používali je ve dvojici.

To Pavanovou samozřejmě svádí k úvaze, že první skupina používá hračky prostě proto, aby se s jejich pomocí domohla vyvrcholení, které jinak někdy hraje. Naopak ti, co ho nepředstírají, si erotických pomůcek užívají pro prozkoumávání jiných, dalších cest k rozkoši a vyvrcholení, pro ozvláštnění svého partnerského sexuálního života s otevřenou myslí, cituje Pavanovou server MedicalXpress.

Jako jedna z nemnoha studií se její práce věnovala též důvodům, proč muži a ženy s předstíráním orgasmů přestávají.

Konec s hraním kvůli konci se sexem vůbec

Orgasmus předstírají i muži. Bývají však „odhaleni“ častěji než ženy.

Docela nejočekávanější důvod, proč se s předstíráním orgasmů ustává, je jednoduše zlepšení sexuálního života. Začne-li vyvrcholení sex nabízet, není třeba ho hrát, je to prosté. Z této příčiny s herectvím v posteli končí zhruba stejné procento mužů a žen. Výzkum přitom ona vylepšení intimního života ještě přiblížil, zpřesnil. Shodně 24 procent pánů i dam s předstíráním ustalo díky tomu, že se stal partner, partnerka při hrátkách pozornějšími. Asi pro 26 procent mužů i žen se hrané orgasmy staly zbytečnými díky tomu, že se vylepšila komunikace.

To však nebyly nejčastější důvody. A u těch dalších se již jejich zastoupení podle genderu lišilo. Na 29 procent žen například předstírání vzdalo, protože si sex začalo užívat i bez vyvrcholení, u mužů to bylo o čtyři procenta méně.

Na 19 procent mužů přestalo předstírat, protože si k vyvrcholení jednoduše pomohli sami, žen bylo vlastně stejně, jen o necelé procento víc. Muži končí s hranými orgasmy častěji než ženy proto, že byli přistiženi – a už to nechtějí riskovat. Z tohoto důvodu od orgastických performancí upustilo dvanáct procent pánů, ale jen necelá tři procenta dam, jejichž herecké postavení je v tomto ohledu přirozeně snazší.

Nakonec se muži zříkají předstíraných orgasmů rovněž proto, že se zřeknou sexu vůbec. Kvůli tomu, že upustí od sexuálního života, přestalo předstírat orgasmy patnáct procent pánů, co je dříve hráli. V ženské skupině to bylo deset procent.