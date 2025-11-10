Zní to jako odfláknutý nápad z banálního pornografického filmu. Kmitající ženské tělo, zpocené pohybem, podstupuje docela jiný zážitek než námahu ze sklapovaček, sedů lehů, pánevního mostu. Sexuální touhy a orgasmus číhají všude!
Orgasmus vyvolaný cvičením se propašoval do populární kultury, médií, diskuzních fór právě s tímto puncem. Skandálním, sexistickým, nevěrohodným. Pod titulem „coregasm“, protože býval spojován s posilováním „core“, středu těla.
Pak si ho však všimla věda a rozhodla se ho prověřit. Přirozeně ne pro senzaci, ale pro prozkoumání celého spektra lidských orgasmických reakcí. Ostatně již raná sexuologická literatura, například výzkumy Alfeda Kinseyho, zmiňovala vyvrcholení, která se odehrála mimo kontext sexuálních fantazií nebo erotické stimulace.
Proto přišly první seriózní studie. Spojeny jsou především s přední odbornicí na sexuální zdraví Debby Herbenickovou. Téma do seriózní vědy vnesla a drží se ho.