Jogínka dosáhne orgasmu bez stimulace. Studie to potvrdila

Dosáhne ho téměř okamžitě, a aniž by se na intimních místech byť jen pohladila. A je to hluboký orgasmus, trvá od pěti do deseti minut. Umění dosáhnout ho bez stimulace se estonská žena Karolin Tsarski učila s pomocí tantry a jógy zhruba deset let. Že uspěla, potvrdila speciální studie.