Klitoris věda objevila a začala doceňovat až před dvaceti lety, připomíná v úvodu studie z magazínu Sexes. Upřesňuje, že to bylo spíše znovuobjevení, protože anatomicky se o něm vědělo již dřív, ovšem nepovažoval se za místo rozkoše, ale spíše za zdroj poruch a nemocí. Přinejmenším po první polovinu dvacátého století vládl imperativ vaginálního sexu. Když ženy neuspokojoval, a neměly o něj proto zájem, dával se jim cejch „frigidních“.
Studie rovněž upomíná na to, že vyjádřit se sexuálně svobodně znamená pro ženy pořád ještě nutnost zdolat dvojí metr, jímž se posuzují muži a ženy. Znamená to riskovat obvinění a urážky z promiskuity, v extrémních případech i násilí.
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To vše vysvětluje, proč se v sexu dostává mužům víc rozkoše než ženám. Proč jim sex dopřává víc orgasmů. Práce Pieta Van Tuijla se onu dysbalanci rozhodla prověřit.
Jenže pečlivěji a komplexněji než jiné.