Orgasmická propast. Věda ji opět změřila a zjistila, zda se mění s věkem

Pozor. Nebezpečí orgasmické propasti číhá na heterosexuální muže a ženy všech věkových skupin.

Studie vydaná magazínem Sexual Medicine měla k dispozici data téměř 25 tisíc lidí, bylo jim od osmnácti do sta let. O něco víc, 53 procent, bylo mužů. Přes 68 procent se hlásilo k heterosexuální orientaci, osm procent tvořili gayové a lesby, necelých šest procent se upisovalo k bisexualitě. Průměrný věk byl pětačtyřicet let.

Výzkum od všech zjišťoval, v kolika procentech sexuálních aktů dosáhli orgasmu. Na základě respondentských výpovědí a demografických faktů se pak pokoušel především odpovědět na to, zda orgasm gap, orgasmová propast, existuje ve všech věkových skupinách.

Práce vedená Amandou B. Gesselmanovou z význačného Kinseyho institutu se tak snažila zaplnit prázdné místo v tom, co o orgasmové propasti víme. Že na ní má vliv gender a sexuální orientace, již totiž věda doložila. Role genderu je stěžejní, orgasmický příkop se nachází právě mezi muži a ženami. Záleží však i na sexuální orientaci – tedy v případě žen.

U mužů frekvenci orgasmů jejich heterosexualita, homosexualita, bisexualita nijak nevychyluje, uvádí studie v úvodu. U žen sex s ženami četnost vyvrcholení vyhání nahoru. Z mnoha důvodů, trvá déle, nabízí tedy orgasmu více času, zahrnuje častěji orální stimulaci, která vyvrcholení přeje více než pohlavní styk. A nese s sebou jiná očekávání a jiné nároky, oproti dynamice heterosexuálního sexu je ten lesbický v přístupu k rozkoši egalitářštější.

Výzkum Gesselmanové a jejích pěti kolegů a kolegyň se nyní snažil doložit, zda se kromě genderu a sexuální orientace na orgasmické propasti podepisuje jako třetí faktor rovněž věk. Podle autorského týmu je to vůbec první výzkum svého druhu.