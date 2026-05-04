Ženský orgasmus není náročná disciplína. Jak na ni, popisuje studie

Je jednou z nejpřesněji změřitelností nerovností moderního intimního života. A jednou z těch, které jsou nejvíc nepochopené. Přispět k porozumění jevu nazývaného orgasm gap, tedy orgasmická propast, přispěla aktuální studie.

Ženský orgasmus není bonusem ani oříškem. Jen je třeba překonat několik mýtů.

Je důsledná, vycházela z průzkumu, který obsáhl na dvě tisícovky mužů a žen, a analýzy recenzovaných studií. Výzkum The Orgasm Gapzdůrazňuje, že jev orgasmické propasti je realitou, není to jen pocit ani košilatá anekdota. Dovedl ji změřit, má velikost třiceti procent. Zatímco heterosexuální muži se totiž chlubí orgasmickou mírou 95 procent, heterosexuální ženy vykazují jen číslo 65 procent.

Tím však sdělení studie nekončí. Nerovnost v dosahování vyvrcholení, tedy v sexuálním potěšení, není nevyhnutelná. Dá se vymazat. Když se vyzbrojíme dobrou znalostí reality, zbavíme se předsudků.

Studie pro to nabízí fakta. A boří několik mýtů.

Čísla: závisí na kontextu

Důvěra, komunikace, sdílení, to pomáhá i orgasmu.

Úvodní čísla, která jsme uvedli, jsou stěžejní, zásadní. Nejsou však jediná, podstatná jsou i další, svědčí totiž o tom, že se četnost orgasmů mění. Zatímco například muži zažívají při nahodilém sexu vyvrcholení v 82 procentech případů, ženy jen v 32 procentech , ale při sexu se stálým partnerem v 70 procentech. Dosvědčuje to, že ženám pro sexuální potěšení prospívá důvěra, intimita, komunikace.

Jak na ženský orgasmus: zajistí ho „zlaté trio“ praktik, říká věda

Záleží však ještě na jiných faktorech. V případě heterosexuálních žen je orgasmická míra oněch 65 procent, u bisexuálních žen je to o procento víc a u žen lesbické orientace 86 procent. U těchto údajů tak bere za své mýtus, který říká, že „ženu je náročnější uspokojit než muže“. Orgasmická propast není věcí fyziologie, ale praxe a znalostí.

Anatomie: vyplatí se ji znát

I sex je něco, co se má učit a kde platí znalosti.

Kulturní vzorce, které převládají nejen v pornografii, ale pořád i v sexuálním vzdělávání, se zaměřují na penetrativní sex. Jenže hlavní cesta k ženskému vyvrcholení tudy nevede. Kudy míří, napovídají další čísla.

Mezi těmi ženami, které konzistentně zažívají orgasmus, k němu nejbezpečněji, v 92 procentech, vede stimulace klitorisu, v 81 procentech orální sex, v 76 procentech jsou trefou nové pozice, v 68 procentech sdílené fantazie, 64 procenty se chlubí používání vibrátoru.

Klitoris, ne vagina, je hlavním anatomickým centrem ženského orgasmu, shrnuje zpráva o studii. Pro sexuální medicínu to není nijak nové zjištění ani kontroverzní tvrzení, je to standard. Když však tato informace nevklouzne do ložnice, například proto, že ji tam nepustí direktivy odvozené z porna, cesta k ženskému orgasmu zůstane zablokovaná.

Samy ženy: dovedou to

Ženský orgasmus není nic těžkého. Důkaz? Podává ho ženská autoerotika.

Byl-li by potřeba ještě jeden doklad o tom, že ženský orgasmus není oříšek, studie ho nabízí v podobě dalších čísel. Během své sólo masturbace, dosahuje orgasmu 92 procent dam. „Říká nám to, že schopnost dojít orgasmu, není potíž. Problém je kontext, stimulace a znalost sebe sama,“ uvádí studie.

Dodává, že ty ženy, které běžně masturbují, mají významně větší šanci, že budou dosahovat orgasmu i s partnerem. Znát dobře vlastní tělo, vlastní uspokojení, není sobecké, je to základ vzájemného potěšení.

Jak zasypat propast: návod

Nakonec práce načrtává i obrysy přístupu, který by propast nerovnosti mezi mužským a ženským orgasmem mohl zasypat. Vyplatí se znalost anatomie, objevovat sexuální potěšení, komunikovat s partnerem a ženské sexuální potěšení normalizovat, zbavit ho statusu bonusu, něčeho navíc, a brát ho za základ spokojeného sexu.

