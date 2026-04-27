Ani kondom, ani hormony. Věda je na stopě svatého grálu mužské antikoncepce

Bezpečná, nehormonální. Dlouhodobá a reverzibilní. A stoprocentně účinná. Nová studie slibuje zbrusu nový typ mužské antikoncepce.

Má mít podobu náplasti nebo injekce, která by se aplikovala jednou za tři měsíce. Protože nemění hormonální hladiny, nemá mít vedlejší účinky. Když se vysadí, rozmnožovací schopnost se obnoví. Metoda vychází z unikátního přístupu k mužské antikoncepci.

Cílí na produkci spermií

Pilíře metody vyvinuté na Cornellově univerzitě jsou dva: meióza a JQ1. První termín označuje proces reprodukce pohlavních buněk, základní proces pro pohlavní rozmnožování. Když se naruší jeho klíčové kroky, zastaví se produkce spermií. Zkratka JQ1 poté ukrývá malomolekulární inhibitor, který to dovede zařídit. Narušuje část meiózy zvanou pro-fáze 1, a tak produkci spermií stopne. Bezpečně a dočasně, reverzibilně.

„Jsme prakticky jediným týmem, který prosazuje myšlenku, že antikoncepce cílená na varlata je vhodnou cestou, jak produkci spermií zastavit,“ líčí v tiskové zprávě Cornellovy univerzity Paula Cohenová z jejího centra pro reprodukční vědy. Výzkumný tým chtěl nabídnout alternativu vasektomii, k níž se muži zdráhají sáhnout, a vyhnout se hormonálním cestám, které mohou narušit libido nebo přinést jiné vedlejší účinky.

Výzkum, který shrnuje studie v magazínu PNAS, předepsal inhibitor JQ1 myším. Samčí hlodavci ho dostávali po tři týdny, poté sledovali jejich plodnost. Během terapie se zcela zastavila produkce jejich spermií, do šesti týdnů po vysazení účinek slábl, ale trvalo třicet týdnů, kdy se reprodukční zdraví myší úplně obnovilo. Jakmile k tomu však došlo, byli samci schopni zase plodit potomky.

Dosavadní práce slouží především k potvrzení konceptu, poznamenává server Gizmodo. K doložení, že je možné produkci spermií zastavit – a poté zase obnovit. Důkaz otevírá cestu k mužské antikoncepci, která se vyhne manipulaci s hormony, bude stoprocentně efektivní a dočasná.

Ani kondom, ani hormony. Věda je na stopě svatého grálu mužské antikoncepce

Antikoncepce kromě kondomu byla dlouho především záležitostí žen. Věda angažuje...

Bezpečná, nehormonální. Dlouhodobá a reverzibilní. A stoprocentně účinná. Nová studie slibuje zbrusu nový typ mužské antikoncepce.

27. dubna 2026

