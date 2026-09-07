Byla to nabídka, která na globálním pracovním trhu nezapadla. Vyslala ji do něj firma Joi AI, leccos naznačoval už její název. Odkazoval na zkratku, která v porno slangu znamená instrukce pro masturbaci. Výstižně. Společnost totiž nabízí chatboty pro sex.
V květnu hledala deset pánů. „Vaší kanceláří je vaše ložnice,“ uváděl inzerát. Sliboval flexibilní dobu, a docela humorně i zajímavé chvilky s otázkou „Co vlastně děláš za práci?“ na večírcích. Pracovní náplní nabízené pozice bylo měsíc masturbovat a psát o tom zprávy. Mimo nedělí, které byly volné. Práce za dva tisíce dolarů, tedy něco přes čtyřicet jedna tisíc korun.
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Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí
Tisková mluvčí firmy Julie Levinová popisovala to, co pány čeká, samozřejmě uhlazeněji. A škrobeněji. „Úkolem oné pozice je testování a poskytování zpětné vazby k hlasovým sezením s umělou inteligencí přizpůsobeným dané náladě a také poskytování zpětné vazby k celkovému uživatelskému zážitku,“ sdělila Levinová serveru Mashable.
Na realitě ta slova neměnila nic. Šlo o masturbování a neřestné konverzace s „ženskými“ chatboty.
Přihlásilo se na sto padesát tisíc mužů. Nebyl to podvod, nebyl to žert. Nastoupili do práce.
Osmatřicetiletý indonéský obchodník Keshav byl jedním z nich.