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Masturbační konzultanti testovali, zda AI vyřeší mužskou osamělost

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Z desetitisíců nabídek vybrala firma deset uchazečů. Popis jejich pracovní náplně předtím virálně zaujal internet, ale nelhal. Najatým pracujícím společnost opravdu platila za to, že po jeden měsíc denně masturbovali. A vyplňovali dotazníky. Společnost Joi AI tvrdí, že vyvíjí wellness řešení mužské osamělosti. Možná je však spíš dokladem, že i ta se dá komodifikovat a sexualizovat.
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Reálný svět se stále víc přesouvá na displeje mobilů a monitory notebooků. I sexuální vztahy. A firmy vidí nový trh.

Byla to nabídka, která na globálním pracovním trhu nezapadla. Vyslala ji do něj firma Joi AI, leccos naznačoval už její název. Odkazoval na zkratku, která v porno slangu znamená instrukce pro masturbaci. Výstižně. Společnost totiž nabízí chatboty pro sex.

V květnu hledala deset pánů. „Vaší kanceláří je vaše ložnice,“ uváděl inzerát. Sliboval flexibilní dobu, a docela humorně i zajímavé chvilky s otázkou „Co vlastně děláš za práci?“ na večírcích. Pracovní náplní nabízené pozice bylo měsíc masturbovat a psát o tom zprávy. Mimo nedělí, které byly volné. Práce za dva tisíce dolarů, tedy něco přes čtyřicet jedna tisíc korun.

Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí

Tisková mluvčí firmy Julie Levinová popisovala to, co pány čeká, samozřejmě uhlazeněji. A škrobeněji. „Úkolem oné pozice je testování a poskytování zpětné vazby k hlasovým sezením s umělou inteligencí přizpůsobeným dané náladě a také poskytování zpětné vazby k celkovému uživatelskému zážitku,“ sdělila Levinová serveru Mashable.

Na realitě ta slova neměnila nic. Šlo o masturbování a neřestné konverzace s „ženskými“ chatboty.

Přihlásilo se na sto padesát tisíc mužů. Nebyl to podvod, nebyl to žert. Nastoupili do práce.

Osmatřicetiletý indonéský obchodník Keshav byl jedním z nich.



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