Část 1/4

Výzva. Je však masturbační abstinence přínosná?

Vědecký zájem o masturbační abstinenci přitom není pošetilostí, rozmarem, vrtochem. Je k němu důvod, výzvy k mnišskému pohledu na samohanu se ozývají z mnoha koutů internetu, silně a vytrvale. A hochy a muže oslovují. Není to kampaň bez odezvy a nemá krátký dech.

Kořeny masturbační abstinence se zapouštěly v nulté dekádě tohoto tisíciletí v diskusních fórech, jako je 4chan, aby nakonec svůj hlavní domov našly v komunitě kolem stránky Nop Fap. V roce 2011 ji založil Alexander Rhodes, její motto vybízelo muže k tomu, aby „se chopili kontroly nad svou sexualitou a změnili ji v super-sílu“. Zkraje loňského roku měl web přes 350 tisíc členů.

Není jediný, další jsou mnohem výhružnější. Jsou totiž propletené s manosférou, diskusními fóry prostoupenými nenávistí k ženám. To emancipované ženy, feministky totiž měly mužům kontrolu nad sexualitou vzít a udělat z nich podřadné beta muže. Protimasturbační hnutí se prolíná s propagací konspiračních teorií.

Jenže též s komunitami hlásajícími nadřazenost bílé rasy, je nástrojem propagandy alt-right pravice, neonacismu. Abstinence od onanie má podpořit bratrství, odříkání si, aktivistickou askezi, odmítnutí pornografie má přinést vysvobození z žaláře sestrojeného židovským spiknutím, hlásá krajní pravice, která chce „pečovat“ o hochy a muže.

Obecnou, mainstreamovou tváří masturbační abstinence je potom kampaň No Nut November, NNN. Výzva Listopad bez masturbace je prostá. Strávit onen měsíc buď bez ejakulace, nebo bez masturbace a jakékoli sexuální aktivity vůbec.

Co splnění oné mise účastníkům přinese, zkoumala studie z magazínu The Journal of Sexual Medicine. Byla vůbec první svého druhu.