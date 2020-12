Tak trochu jiná miss: Do porna bych nikdy nešla, i když s erotikou souvisí

Jsi Miss Erotika 2019. Pod tím si představuju úplně neuvěřitelné věci. Popiš nám trochu, jak soutěž vypadá v reálu.

Celá ta soutěž trvala dva dny, bylo to v pátek a v sobotu. Měly jsme nacvičenou společnou choreografii, potom byla promenáda v plavkách, v pátek byl křest kalendáře, v sobotu pak volná disciplína.

Jak vypadala společná choreografie? Pořád si představuju neuvěřitelný věci...

Takový taneček... ale byly jsme normálně oblečený. Měly jsme na sobě černé tílko s logem erotického veletrhu a nohavičkové kalhotky. Žádný orgie se tam neodehrávaly.

Jaké to pro tebe bylo, když jsi přišla na erotický veletrh? Cítila jsi se tam dobře, nebo to byl šok? Lidi mají představu, že je to tam plný úchyláků...

Jako jo, je.. (smích). Ale já jsem tam byla jako ryba ve vodě. Mně to prostředí nevadí. Myslím, že člověk tam v rámci erotiky může být sám sebou, a to je moc fajn.

Co jsi vyhrála?

V první řadě dobrý pocit, protože jsem fakt makala a měla jsem strašný strach z volné disciplíny. Takže třeba jógu jsem cvičila dvě tři hodiny denně, aby to mělo nějakou úroveň.

Kromě toho jsem vyhrála korunku, nějakou finanční odměnu jsem dostala, a potom to byly vouchery například do kabaretu Darling, erotické pomůcky, lechtivé spodní prádlo a poukaz na ubytování v penzionu Klídek, kde mají houpačky pro velký holky. To jsou houpačky přidělaný ke stropu, na které si jeden lehne, druhý ho připoutá, a tak si ... hrají.

Celý rozhovor v pořadu Drive na Óčku Maria the Sant byla hostem pořadu Óčko Drive. Zpovídal ji Ivo Rafan Traxmandl a probrali spolu neobvyklou soutěž, která se konala v rámci erotického veletrhu, žárlivost přítele, jógu i to, co dělá s nevyžádanými nabídkami na Instagramu.



Máš úžasný Instagram, tam musí probíhat různý věci. Jak to řešíš, když tě třeba někdo pronásleduje?

Na Instagramu je dobré, že když ti někdo chce poslat zprávu, tak ta ti spadne do schránky, kde se na ni podíváš, ale nemusíš na ni reagovat. Takto to řeším já, když mi někdo píše třeba něco hnusného, což se zase tak často nestává. Spíše přichází úchylárny, nejsou to hejty. Jsou to většinou nabídky sexu a různě.

A to mi neříkej, že tvůj chudák přítel z toho není úplně ve vývrtce...

Tak já mu to všechno ani nehlásím. Kdybych mu měla hlásit každou úchylnou zprávu, která mi přijde, tak bych ho zbytečně zatěžovala věcmi, kterýma se ani já nezatěžuju. Prostě to k tomu patří. Vždycky se najdou lidé, kteří ti budou něco nabízet, posílat fotky a podobně. Ale když je to opravdu něco výživného, tak se nad tím oba zasmějeme.

Takže výhra v Miss Erotika ti přinesla spíše pozitiva...

No, někteří lidi si myslí, že dělám porno. Jednou mi jeden týpek říkal: „No já jsem si myslel, že jsi aspoň vyhrála natáčení porna někde v Americe na rok.“ A to mě dost překvapilo. Pro mě by to v žádném případě nebyla výhra a ani bych do toho nešla. Pro mě je porno úplně... ne tabu, ale něco, co bych nikdy nedělala. Erotika a porno není to samé, i když si to lidi pořád spojují.