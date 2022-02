Až teď. Americká agentura schválila první kondom pro anální sex

Přirozeně, odborníci na veřejné zdraví doporučují používání kondomů pro anální sex na ochranu před HIV a jinými infekčními nemocemi již dlouho. Jenže, jak připomíná list The New York Times, regulátoři neměli dostatek dat na to, aby se některý výrobek mohl nabízet s tím, že je pro ono použití funkční. Nyní však Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) prvnímu kondomu určenému pro anální sex požehnal.

K velkém potěšení odborníků, protože riziko sexuálně přenosných chorob je při análním styku „významně vyšší“ než u vaginálního, jak poznamenala pro New York Post ředitelka úřadu FDA Courtney Liasová. „Nechráněný anální styk s sebou nese největší riziko přenosu HIV,“ zdůraznila. Dodala, že věří, že schválení kondomu povede k jeho používání a k bezpečnějšímu sexu.

Její přesvědčení sdílí i prezident a zakladatel firmy Global Protection Corp., která kondom navrhla, Davin Wedel. „Myslím, že většina lidí bude překvapená, že žádné kondomy nebyly zatím pro anální sex schváleny. S označením FDA dostanou zákazníci důležitou informaci o účinnosti a bezpečnosti kondomů pro anální sex.

Federální úřad vysvětlil, že pro schválení potřebuje kondom nižší než pětiprocentní míru selhání. Předchozí studie jiných prezervativů se do limitu nevešly. One Male Condom procházel testy po dobu jednoho roku, od května 2016 to května 2017. Zahrnovaly přes pět set mužů, polovina měla sex se ženami, druhá s pány. Výzkum navíc doprovázela striktnější pravidla, proto jsou jeho výsledky autoritativní.

Respondentům se dostalo poučení, jak správně kondom používat, a mobilní aplikace, do níž zaznamenávali své sexuální hrátky i to, jak v nich kondom obstál, zda se neprotrhl nebo nestáhl. Muži vykázali celkem 2 351 aktů análního sexu a 2 533 vaginálního. Výsledky prozradily, že míra selhání prezervativů byla v případě vaginálního sexu 1,9 procenta, při análním dokonce ještě nižším činila pouhá 0,7 procenta, píše server Gizmodo.

Pro rozdíl nabízejí výzkumníci vysvětlení. Pánům praktikujícím anální sex totiž doporučovali lubrikant pro každé milování, těm, kdo se oddávali vaginálnímu jen pro „případ potřeby“. Při análním sexu tak byl lubrikant použitý v 98 procentech, při vaginálním pouze v 42 procentech. Proto úřad FDA doporučuje kondom používat při análním sexu vždy s lubrikantem.