Poslechněte si reálnou rozkoš. Zní pestřeji než porno, říká archiv orgasmů

Cizí orgasmy známe obvykle jen z porna nebo z Hollywoodu, a to je fikce. Klame, křiví realitu. A diktuje zavádějící stereotypy. Chtěli jsme ukázat, jak pestře ve skutečnosti vyvrcholení znějí, řekla Xman.cz Elsa Viegasová, zakladatelka orgasmické knihovny. Audionahrávky svých orgasmů tam vyslalo přes tři a půl tisíce převážně žen. Poslechněte si sedm z nich a zjistěte, co z nich vyčetla studie.
„Ví se, že jde-li o orgasmy, nejsilněji se většina lidí odvolává, odkazuje na porno filmy. S nimi srovnává, poměřuje svá vyvrcholení,“ připomněla legendární režisérka feministického porna Erika Lustová, když svému publiku o Knihovně orgasmů referovala. A dodala, co to znamená: muži i ženy mají před očima scény, v nichž herečky sténají tři minuty, vždycky neuvěřitelně hlasitě a většinou zároveň se svými partnery.

Elsa Viegasová onen scénář rozvádí. „Pornofikace sexu vytváří dojem, že se ženy vzruší během pěti sekund, že klíčem pro rozkoš je průnik do vaginy, že předehra není sex,“ popsala pro Xman.cz. A shrnuje, kam to vše vede: „Onen stereotyp produkuje falešný obraz sexu a potěšení. A když jdete do postele a snažíte se ho tam kopírovat, v ten moment začínají problémy.“

„Měl by mě bavit anální sex, a nebaví mě.“ Vaginální sex mně k vyvrcholení nedovede, takže ho předvádím a sténám.“ „Je se mnou něco špatně?“ Následkem pornofikace sexu je spousta mýtů, stereotypních očekávání, požadavků: na to, jaký by orgasmus měl být, jak by měl vypadat, jak by měl znít. Svazují a kazí potěšení ze sexu.

Knihovna orgasmů má představit sex a orgasmy, takové, jaké jsou. Jaké prožívají lidé jako vy. Žádná fikce, žádné porno, žádný Hollywood. Sedm i s jejich vizuály představíme a shrneme, co z nahrávek knihovny zjistila vědecká studie.



