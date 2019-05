Za radostí a rozkoší. Řádová sestra uprchla z klášterní nudy, říká archiv

Není to jen příběh o touze po tělesném chtíči. Je to příběh o vzdoru, nepřizpůsobivosti, síle. V době, kdy si ženy nemohly svobodně volit svou životní cestu, řádová sestra Johana z Leedsu předstírala vlastní smrt, nechala místo sebe v cele figurínu a uprchla zpoza klášterních zdí. Odhalil to výzkum archivů zkraje čtrnáctého století.