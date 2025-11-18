Když „jí“ ženy říkají vulgárně. Naznačuje to sexuální sebevědomí, míní věda

Na slovech záleží. A platí to i pro označení, která ženy volí pro své intimní partie, sděluje věda. Pionýrská studie doložila, že eufemistické, dětinské, anatomické nebo vulgární názvy odkazují na odlišné vnímání vlastního těla anebo sexuální spokojenosti.
Vulgarismus jako výraz ženina sexuálního sebevědomí a spokojenosti. I to může platit, míní výzkum.

Jak nazýváme genitálie není jen věcí osobní volby anebo lingvistického vkusu, uvádí své téma studie v magazínu Sex Roles. Poznamenává však, že zatímco spojení mezi názvy intimních partií a ženskými postoji, náhledy na vlastní sexualitu, tělo, i vědomostmi o anatomii zná věda již dávno, empirických dokladů o oné provázanosti má jen málo. Nevěnovala se jim pozornost.

„Již před dvaceti lety vznikaly studie, které nabízely soupis mnoha názvů, jimiž ženy popisují své genitálie. Jenže nikdo nikdy nezkoumal, zda používání odlišných jmen souvisí s ženskými pocity, postoji nebo chováním. Našim prvním úkolem bylo onu propast vyplnit,“ sdělila vedoucí studie Tanja Oschatzová serveru PsyPost.

Kromě toho se její tým snažil shrnout, jaká označení ženy oněm partiím dávají. „Jazyk se neustále vyvíjí, pro tělo, gender, sexualitu to platí obzvlášť. To, jak ženy své genitálie nazývají dnes, může nést odlišné významy a společenské implikace než před dvěma desetiletími. Současný obraz se naše studie pokouší zachytit,“ shrnula.

Výsledkem je práce, která je podle informací autorského kolektivu dočista premiérová. Označují ji za první, a zatím jedinou, rozsáhlou analýzu pestrosti pojmenovávání ženských genitálií. Studie rozpoznává několik kategorií oněch označení. Rozlišuje kontexty jejich používání, sexuální i nesexuální, všední. A především zkoumala, zda se odlišná pojmenování genitálií váží k odlišným postojům k sexualitě, k vlastnímu tělu.



