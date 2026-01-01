náhledy
Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazzlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj Angry Bird. Právě proto dal fotce její autor Jan Wittmer tento název. Porota ji vyslala mezi finalisty soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.
Ptáček na snímku Thong Duy Vu hledá naopak jen klid a relax. Krasavec z čeledi strdimilovitých ho našel v banánovém listu, v němž zůstala trocha vody. Právě tak dost na osvěžující koupel: natáhnout se a odpočívat.
Odpočívá i tato parta. Jenže obří mroži se na fotce Marka Jackowského tyčí docela výhružně. Proto snímek autor nazval Mořští gangsteři.
Naopak na této fotce hraje prim parádivost. Marnivá parádivost. Tak marnivá, až komická. Kudlanku pózující tak, že se zdá, že ví o tom, že je portrétovaná, do soutěže vnesl Diego Perez.
Spokojené. Rozverné. Snad i trochu drzé. Fotku Hannah Dietlové ovládlo slůně s excelentním výrazem.
Příroda umí bezpočet tváří. Tato je zase trochu nazlobená. Sung Ka-čun Jacky v noci vyrušil sovu.
Tak trochu pod tlakem, malinko v úzkých. Čabraka atlantská je na snímku Kyo Chena tlačena velkým žralokem. Podle svého výrazu z toho není nijak nadšená.
Lynn Emery vyfotila dvě sovy v tak důvěrném momentu, až téměř splývají. A nabízejí dvojjedinou tvář, jedno oko se dívá do krajiny, druhé přímo do objektivu.
Dva bobři mají na snímku Natalie Veekmansové tak spokojenou chvilku, že se nemíní nechat vyrušit ani lidskou přítomností.
„Kdybych tak byl rychlejší…“ Polární medvěd na fotce Erica Borena akceptuje, že racek se jeho kořistí nestane, se stoickou odevzdaností.
Nikam rozhodně nepospíchá ani medvídě Rossie Barrettové.
„Ahoj!“ Motýlice vyslala Lee Frostovi zamávání skrze okénko v listě.
„Trochu jsem se zapomněla.“ Labužnický spánek housat s gustem zaznamenala Celine Nic Oireachtaigh.
Autor: Comedy Wildlife Photography Awards/Celine Nic Oireachtaigh