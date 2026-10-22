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Opravdový Angry Bird i sexy kudlanka. Podívejte se na komickou přírodu

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Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazzlobenost,... Ptáček na snímku Thong Duy Vu hledá naopak jen klid a relax. Krasavec z čeledi... Odpočívá i tato parta. Jenže obří mroži se na fotce Marka Jackowského tyčí... Naopak na této fotce hraje prim parádivost. Marnivá parádivost. Tak marnivá, až... Spokojené. Rozverné. Snad i trochu drzé. Fotku Hannah Dietlové ovládlo slůně s... Příroda umí bezpočet tváří. Tato je zase trochu nazlobená. Sung Ka-čun Jacky v... První baletní pokusy zachytil Robert Nairn. Tak trochu pod tlakem, malinko v úzkých. Čabraka atlantská je na snímku Kyo... Lynn Emery vyfotila dvě sovy v tak důvěrném momentu, až téměř splývají. A... Dva bobři mají na snímku Natalie Veekmansové tak spokojenou chvilku, že se... „Kdybych tak byl rychlejší…“ Polární medvěd na fotce Erica Borena akceptuje, že... Nikam rozhodně nepospíchá ani medvídě Rossie Barrettové.
Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj Angry Bird. Právě proto dal fotce její autor Jan Wittmer tento název. Porota ji vyslala mezi finalisty soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.

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Témata: příroda

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