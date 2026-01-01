náhledy
Místo, kde ostych nebyl na místě. Výstižněji, kde nebyl potřeba. Na pražský erotický veletrh přišli muži i ženy okukovat, ochutnávat, zkoušet, osahávat si, inspirovat se, kochat se i žasnout. Bez předsudků a odsudků. Konal se v pátek 10. a sobotu 11. dubna v letňanském pavilonu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jeho vrcholem byla show uskupení Vikings of Valhalla. Výpravná, epická, působivá. A kompletně sexuálně explicitní
Tu nabídneme v samém závěru galerie. Přece jen, je to něco, k čemu je třeba dospět.
Podtrhněme, že veletrh Erofest nabídl docela umně a pečlivě seskládanou erotickou skládanku.
Své fanoušky a fanynky navštívily pornohvězdy. Nechyběl tým vystupujících z kategorie „mature“, právě s ním přijela již tradiční účastnice pražského veletrhu blonďatá paní Camilla Creampie.
A především, především poskytl možnost okusit to, co ložnicemi návštěvníků a návštěvnic zatím neprošlo.
Veletrh se pyšní genderově docela vyváženým publikem. Byť pánů bývá o něco málo víc.
Dostalo se i na umění erotického škrábání a šimrání. I to mohli okusit na vlastní kůži. Doslova na vlastní kůži
Návštěvníci a návštěvnice u vstupu do zóny dostali škrabošku přes oči, aby podpořila pocit bezpečné anonymity, a pak se nechali provést světem BDSM a fetiše.
Není to moje gusto? Fajn, vydám se dál. Nikdo se nepohoršoval, nikdo nesoudil.
A trh je vyspělý, erotické pomůcky už dávno nejsou humornými napodobeninami penisů a hororovými nafukovacími pannami.
Je to skutečný tržní sektor, jeho výrobky mají nejmodernější materiály a zahrnují sofistikované technologie.
„Česko zajímá totéž co svět. Nezaznamenala jsem, že by v Praze stály fronty před jinými stánky než například na veletrhu v Berlíně,“ líčí Marta Hamerník, která pražskému veletrhu šéfuje.
Předváděl ho i Bugshop. Jeho motto je velmi sdělné: Žijte perverzně, zemřete spokojení.
V shibari se snoubí estetika, intimita, hra s mocí, dominancí a podřízeností, erotika.
I svazování se dalo vyzkoušet. Domů jste mohli odejít s nakoupeným provazem.
Vyvrcholením však byla vystoupení Vikings of Valhalla. Nejen proto, že soubor měl jako jediný svolení dopouštět se na pódiu živého sexu.
Explicitní sex je zabalený do vikingského kontextu, válečnických a mytologických motivů, okázalých kostýmů a silné hudby.
Autorkou celého konceptu a principálkou souboru je česká pornoherečka Brittany Bardot.
Vikingští bojovníci, bohyně a andělé se na představení sjíždějí z celého světa.
Pokud jde o sexuální akty, show nechává performerům a performerkám volnou ruku.
Je na nich, co na pódiu předvedou. I erotické pomůcky odpovídají vikingskému kontextu.
Je to freestyle, líčí Brittany Bardot. Na fotce je právě ona, šéfová celého ansámblu.
Představení je plné ohňů, světelných efektů, dunění, exaltovaných póz, gest a výrazů.
Nejvíc však na publikum uhodí naprosto explicitní sex. Dekadentní, chtělo by se říci, byť se ono přirovnání do vikingského prostředí nehodí.
Rozhodně přináší momenty, které mnozí uvidí skutečně pouze na pódiu nebo v pornofilmech, ve svých ložnicích jistě ne.
V jiných ohledech se však veletrh do intimního života svého publika určitě vepíše.
