Zažívají rozmach, pořád se však s nimi pojí několik mýtů, nedorozumění. Zaprvé, že jsou erotické pomůcky jen na hraní. Nejsou. „Vnímám to tak, že to jsou i pomocníci pro to, poznat svoje tělo, poznat, co se mi líbí, jak možná i odblokovat nějakou bariéru nebo zdravotní problém,“ uvádí Vítek.
Příklad? Venušiny kuličky navedou k tomu, jak pracovat s pánevním dnem. Zdravotní efekt mohou mít i dilatátory, mohou pomoci pracovat se svaly a řešit vaginismus.
Mýtů je však víc: Že používání hračky znamená selhávání toho druhého, že vibrátor nahrazuje penis. Erotické hračky všeho druhu, slouží k doplnění, sexuálního života, k jeho posunutí. „Když přemýšlím nad svou sexualitou, když ji chci víc poznat, rozvíjet, i to cestu k erotickým hračkám otevírá,“ shrnuje Vítek.
Jak se však do říše erotických pomůcek, jejichž trh za poslední roky obrovsky vyrostl a nabízí sofistikované, designové, technologicky vycizelované hračky, vydat?
Návod v pořadu zazní.