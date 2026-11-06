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Jak vybrat erotickou hračku a nebýt za amatéra, radí Naked on the Air

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Některé mohou mást, rozeznat například špunt do lahve od vína od análního kolíku může být výzva. Pořad Naked on the Air však neukáže jen to. Především v něm Nikita Jankovičová a Vítek Zach shrnou, proč je fajn do jejich světa zkusit vstoupit. A jak konkrétně, abychom nebyli za amatéry.
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Sebastian se také věnuje prodeji sexuálních hraček

Zažívají rozmach, pořád se však s nimi pojí několik mýtů, nedorozumění. Zaprvé, že jsou erotické pomůcky jen na hraní. Nejsou. „Vnímám to tak, že to jsou i pomocníci pro to, poznat svoje tělo, poznat, co se mi líbí, jak možná i odblokovat nějakou bariéru nebo zdravotní problém,“ uvádí Vítek.

Příklad? Venušiny kuličky navedou k tomu, jak pracovat s pánevním dnem. Zdravotní efekt mohou mít i dilatátory, mohou pomoci pracovat se svaly a řešit vaginismus.

Mýtů je však víc: Že používání hračky znamená selhávání toho druhého, že vibrátor nahrazuje penis. Erotické hračky všeho druhu, slouží k doplnění, sexuálního života, k jeho posunutí. „Když přemýšlím nad svou sexualitou, když ji chci víc poznat, rozvíjet, i to cestu k erotickým hračkám otevírá,“ shrnuje Vítek.

Jak se však do říše erotických pomůcek, jejichž trh za poslední roky obrovsky vyrostl a nabízí sofistikované, designové, technologicky vycizelované hračky, vydat?

Návod v pořadu zazní.



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Témata: hračka

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