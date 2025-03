Jednou z pornohereček, která na něm nabízela podpisy, byla Little Caprice. Přiznala, že do Česka jezdí jen výjimečně, ale zdůraznila, že Erofest je pro ni srdeční záležitost. „Miluju kontakt s českými fanoušky, i proto, že mně říkají osobním jménem, Markéto,“ směje se. Ale dodává, že publikum má všude: „Kdekoli jsem na dovolené, vždycky mě někdo poznal, Thajsko, Nový Zéland…“

Do Letňan přišla i herečka Monika Timková, aby propagovala televizní seznamovací show stanice Óčko. Prozradila, že doufá, že pořad nabourá stereotypní pohled na lidská těla. „Mám pocit, že tahle doba je strašně pokřivená pornem, kde samozřejmě nevidíme taková těla, jaká potkáváme na ulici. Přijde mně skvělé, že lidi budou moci v naší show vidět, jak rozdílná těla mohou být, že tělo může být takové, i takové, a všechno je v pořádku.“

Kromě pornografie, erotiky, konvenčnějšího sexu i okrajovějších libůstek veletrh dosáhl i do oblasti vztahů. Například skrze přednášku Luciana Kantora, z pozitivní perspektivy v ní nahlédl na partnerské krize. „Krize je něco, co může vztah posunout. Je oddělením toho, co je nefunkční, od toho, co funguje, je to stavební kámen proto to, abychom se mohli posunout. Bez krize přichází v partnerském vztahu stereotyp. Kdyby nenastala, kdyby někdo neřekl, že má nové potřeby, vztah se zakonzervuje, stane se studeným, ledovým královstvím,“ naznačuje.