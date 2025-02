Nejlepší sex je se mnou. Autosexuálové tím myslí sex se sebou samým

Část 1/5

Milují sami sebe, ale není to narcismus. Autosexualita je právoplatná sexuální orientace. I když o ní zatím nevíme moc.

Student vysoké školy Chris ho měl na kolejích pod postelí. Když se dostavila chuť na sex, vytáhl ho, rozložil, položil na podlahu. Svlékl se. Lehl si na zrcadlo – vlastně sám na sebe. Jeho stehna ležela jakoby na jeho stehnech, břicho se otíralo o jeho vlastní. „Pomalé pohyby, jemné posuny pánví. Oční kontakt. Byla to skutečná milování. A ta vyvrcholení se nedala popsat,“ popisoval mladík magazínu Dazed.

Dodával: „Jenže jsem to musel udržovat jako tajemství. Jako zapovězený milostný vztah.“

Hladím své tělo jako někoho druhého

Autosexualita bývá skutečně tajená, terapeutka Gigi Engle vysvětluje, že vlastně překračuje hned tři hranice. Vyznává masturbaci, je založena na sebelásce a vyjadřuje se v pohledu na sebe samé v zrcadle. Masturbaci přitom společnost snad již neodsuzuje, nespojuje s hříchem, ale pořád ji považuje za praktiku, která je posledním útočištěm těch, kdo nemají partnerský sex, za neplnohodnotný sex, za náhražku. Sebeláska pro nás znamená marnivost a mazlení se s vlastním odrazem v zrcadle narcismus.

Server WebMD zdůrazňuje, že autosexualita existuje v mnoha vydáních. Může vylučovat partnerský sex, ale nemusí. Chris patří do krajního spektra oné sexuální identity. Jeho sexuální vztah k sobě samému, vlastně k sobě samému jako k jiné sexuální osobě, postupem času rostl. Až potřebu kohokoli druhého vytlačil.

Až prakticky vymazal jeho schopnost dosáhnout vyvrcholení sexem s někým jiným než sám se sebou. „Musím si ve fantazii představovat, že se miluji sám se sebou, že je proti mně jiný Chris. Pan pak dojdu vyvrcholení,“ líčí.

A zdůrazňuje, že to nejsou jen ad hoc případy autoerotiky. „Není to vztah na jednu noc, ale dlouhodobý poměr. Při sexu sám k sobě mluvím, jako bych byl s někým druhým. Minulou noc jsem ležel v posteli a mazlil se se sebou. Dal jsem si ruce přes ramena a svíral si jimi paže. Bral si do rukou nohy, jako bych je držel tomu druhému, kdybych s ním v posteli byl,“ popisuje.

Co ví o oné netradiční sexuální orientaci věda? Přináší překvapení. Prvky, z nichž je autosexualita spletena, podle ní nejsou až tak nevšední.