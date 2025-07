Představy o manželské nevěře se různí. Jakkoli je to vůči ženám nespravedlivé, obvykle si představujeme, že nasazovatelkou parohů bývá právě žena. Příběh sedláka z Černokostelecka, který ve své době...

Narodil se před 250 lety a do dějin kriminalistiky se zapsal nesmazatelným písmem. Opakovaně odsouzený zloděj, násilník a vrah Eugene-François Vidocq neskončil pod gilotinou, stal se velkým...

Dlouhé přesčasy nám neukrádají jen čas na vlastní život. Dovedou sáhnout do našeho mozku a měnit jeho strukturu. Aktuální studie dokonce identifikovala konkrétní mozkové oblasti a funkce, jimž...

Do britské armády nastoupil za druhé světové války jako kouzelník. Jako kouzelník v ní chtěl proti nacistům bojovat iluzemi. Nakonec spíše udělalo britské vojsko jednu velkou iluzi z Jaspera...

Buďte cool. Pomůže vám k tomu šest rysů, odhalila studie

Je to věda. Být cool se cení, co to však obnáší? Jak se stát tím, kdo cool je? Odpověď našla aktuální psychologická studie. A zjistila, že platí po celém světě, napříč kulturami.