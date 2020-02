700 sexuálních partnerů. Atraktivní stevard však nebyl prvním HIV pozitivním

Když do Spojených států v 80. letech dorazila epidemie viru HIV, svalovaly východní země vinu na ty ohavné imperialisty. Ano, Amerika se stala epicentrem hrůzné nemoci, ale ta se tam rozhodně nezrodila. Přicestovala zcela odjinud a rovnou do měst, kde to žilo – první případ se objevil už na počátku 70. let v New Yorku, o pár let později v San Francisku.