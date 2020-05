Vesmír má smysl pro humor, to je heslo Jiřího Buriana alias Kapitána Demo

Hlavním tématem dneška je karanténa. Jak jste ji prožíval, respektive ještě prožíváte?

Musím říct, že prvních pár dní bylo náročných, ale brzy jsme to doma vzali za správný konec a teď si ji skoro až užíváme. Už delší dobu jsem byl z toho kolotoče unavený. Přes týden studio, rodina, vstávání kolem šesté a o víkendech koncerty. Teď jako by se zastavil čas a život byl plnohodnotnější. Jsem za tu příležitost vděčný. Je to šance pro nás všechny, a hlavně pro planetu, které jsme byli zklidnění už spoustu let dlužni. S rodinou nám to i hodně dalo. Máme na sebe víc času a všichni se učíme, co opravdu znamená rodinný život. Být spolu zavřeni v malém prostoru, byť se zahradou, tvořit si režim a hrát si. Učit se jeden od druhého a tolerovat se.