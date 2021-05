Genetika zločinu. Máme ho i v krvi, ale jde korigovat, říká psycholog Svoboda

Co se vám vybaví, když řeknu slovo zločinec?

Samozřejmě že na první dobrou mi naskočí, asi jako většině z nás, trestní zákoník. Ten to určuje taxativně. Ovšem věc není tak jednoduchá. Dá se jako zločinec označit člověk, který v době nouzového stavu ukradne dvě tabulky čokolády, a dostane pět let natvrdo? Či naopak, když bývalá hejtmanka vyplácí asociálně svým náměstkům z veřejných prostředků 200 tisíc měsíčně, a zločincem není? Ze společenského hlediska je jistě mnohem horší protispolečenský čin ten druhý, a přesto antisociálním zločincem je prohlášen první člověk.

V psychologii při slově zločinec jako první naskočí zločinec z afektu a zločinec plánující. Většina násilných zločinů se odehraje v afektu. Existují studie prokazující, že budete-li napadena či zabita, pak to s největší pravděpodobností bude rukou blízké osoby a v afektu. Kliničtí psychologové pomocí EEG zkoumali rozdíly fungování mozku mezi zločinci impulzivními a zločinci plánujícími a zjistili, že se práce jejich mozku značně liší.