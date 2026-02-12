Proč se o biodiverzitě, tedy druhové rozmanitosti, tolik mluví?
Protože všichni cítíme, že je ohrožená. Mluví se o tom, že příroda chudne, druhy ubývají, ovšem není to tak jednoduché. Některé populace skutečně mizí, jiné ale naopak rostou. Biodiverzita se proměňuje, a i když zatím nežijeme v době takzvaného šestého masového vymírání, řada signálů je znepokojivá a budoucnost přírodní rozmanitosti křehká. A právě ta rozmanitost – bohatství rostlin, živočichů i mikroorganismů – je to nejcennější, co na Zemi máme.
Už teď máme v Krkonoších kudlanky, které dříve žily jen na jižní Moravě.