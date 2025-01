Nohy se pořád nehojí. Podnikatel přistál s hořícím letadlem a podruhé unikl smrti

12:09

Před třiceti lety zažil klinickou smrt. To už trpěl bipolární poruchou. S ní se oženil s modelkou nebo koupil kus pralesa v Mexiku. Takový je příběh Zdeňka Portlíka, majitele stavební firmy z Litomyšle. Kdyby ho sepsal scenárista, spílali by mu pro příliš bujnou fantazii. A to není všechno... Před rokem málem uhořel, když pilotoval svůj ultralight.