Poprvé jste se na palubu zaoceánské lodi dostal v sedmi letech a strávil jste tam dalších šest let. Já jsem už dříve mluvila s vaší maminkou, která mi řekla: „Kluci se vrátili pěkně zmlsaní! Doma se divili, že k snídani nejsou švédské stoly a k večeři není výběr z deseti jídel.“ Jaké bylo dětství na lodích?
Skvělé, vždycky jsem se těšil na každou novou destinaci. Jako malý jsem procestoval většinu zemí jihovýchodní Asie – ty, o kterých se ostatní učili jen z učebnic. Taky jsem se brzy naučil plynule anglicky. Asi největším minusem bylo, že tam necestovalo moc dětí, takže jsem neměl kamarády. To jsem si ale uvědomil až zpětně – myslím, že v té době mi nechyběli a zabavil jsem se jinak. Byl jsem zvyklý cestovat úplně odmalička. Než táta dostal angažmá na zaoceánských lodích, vystupoval jako žonglér v cirkusech a různých podnicích po Evropě.
Vystupovali jsme třikrát denně a v noci jsme přejížděli na další plac. Po deseti dnech v tomhle tempu jsem usnul za volantem a rozsekal auto i karavan.