Původně se šel učit do Dopravních podniků města Plzně na zámečníka. Jenže při broušení se mu dělalo zle z kovového zvuku pilníku, u ponku vydržel čtrnáct dní a potom ho kamarád navedl, aby šel taky na číšníka. V roce devětašedesát nastoupil Zdeněk Košař na první praxi do dnes už zbouraného hotýlku u plzeňského hlavního nádraží. A ještě jako učeň přešel doslova přes ulici do největší československé restaurace Bohemia, kde prožil dvě desetiletí a vypracoval se na vrchního.
Když host neodpověděl na pozdrav, myslel jsem si své. Říkal jsem jim takzvaně mrtvá huba – že byli u zubaře, dostali injekci do dásně a nemůžou odpovídat.