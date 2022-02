Jaké to je, když si půjčíte a koupíte zámek v dezolátním stavu, v němž pak patnáct let žijete? Restaurátor historických předmětů a milovník starých věcí Jiří Češka (58) to udělal. V zámku má restaurátorskou dílnu, dvě provizorní místnosti k bydlení, kde si topí dřevem, a bezpočet sálů, které hodlá opravit. Jeho snem je, aby zámek získal původní podobu z dob baroka, kdy zažíval největší slávu.