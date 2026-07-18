Z hlediska následků je podle statistik při autonehodách nejnebezpečnější nepřiměřená rychlost. Mají stejnou zkušenost i záchranáři?
V rámci zdravotnické záchranné služby primárně po příčině dopravní nehody nepátráme, pakliže nehodu nezpůsobily zdravotní obtíže. Statistika příčin je primárně doménou Policie České republiky (a uvádí zhruba 40 % nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí, pozn. red.). Když přijedeme na místo dopravní nehody my, chceme vědět, jak ten člověk jel rychle, jak náraz probíhal, jestli čelně, z boku, nebo jestli tam byl nějaký sekundární náraz. Zároveň je pro nás důležitou informací to, zda měl pacient zapnuté bezpečnostní pásy nebo zda byl aktivován airbag. Důvodem, proč toto všechno chceme vědět, je predikce možného vývoje zdravotního stavu. Čím větší energie na lidské tělo působí, tím větší pravděpodobnost je, že u něj mohou být zranění, jaká nejsou v prvních minutách vidět lidským okem ani na přístrojích.
Samozřejmě, mobily: Když to někde neznám a koukám do mapy, snižuje to mou pozornost, protože nesleduji dění kolem sebe.