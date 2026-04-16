Vondruška se delegoval do role veřejného intelektuála, ba skoro věštce, říká expert

Jak si ve vašich čtenářských průzkumech stojí historické romány?
Úplně speciálně se na ně neptáme, protože by nám to „naředilo“ škálu, ale zahrnujeme je do kategorie současná beletrie oddechová, což je kategorie nejčtenější. Tam patří všichni Vondruškové a podobně. (Tuto kategorii v průzkumech z let 2018 a 2023 upřednostňovalo 49 %, respektive 45 % čtenářů. Další kategorii v pořadí – klasickou beletrii – „jen“ 29 % a 28 %, pozn. red.). Historická literatura si stojí v oblíbenosti dobře, ale nemyslím tím pouze romány. Existuje i poměrně silný zájem o faktografickou historickou literaturu. Zájem o klasické dějepisné knížky a militaria – neakademické a nevědecké – je také poměrně značný. To vím od knihkupců i knihovníků.
Když byl covid, lidé víc četli tituly pojednávající o nákaze – Camusův Mor, Čapkovu Bílou nemoc nebo Defoeův Deník morového roku. Tohle skutečně frčelo.