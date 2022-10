Adrenalin nevyhledávám. Zážitky nejsou jen pro nabušené, říká Vladimír Kořen

Jak se máte na podzim po prázdninách?

Dobře, protože rostou houby. Mám letos štěstí. Se synem jsme byli v Norsku, kde houby nikdo nesbírá, takže jsem jenom otevřel dveře, a už přede mnou byly desítky, stovky nádherných křemenáčů, kozáků, lišek... Všechno, co si jenom můžete přát. Houbaření je česká národní záliba. Baví to mnoho lidí, ale málokdo tuší, že houby jsou vlastně velký zázrak! Že celá jejich říše má spoustu poutavých detailů i zajímavou minulost. Třeba když se poprvé dostaly na souš, měly gigantické rozměry, měřily dva i tři metry. Představte si takový dvoumetrový hříbek. To máte na měsíc vystaráno!

Najít v sobě tu sílu zbavit se dobrovolně významné pozice, v níž můžete rozhodovat, je taky adrenalinový kousek hodný Jamese Bonda.